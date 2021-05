Adobe Photoshop, da base a Pro con Udemy

Il nome Photoshop è oggi qualcosa di più del nome di un software: è diventato sinonimo di una intera categoria di software, bandiera del fotoritocco ormai da molti anni. Non tutti lo hanno però usato e non tutti sanno usarlo in modo raffinato, potendo davvero attingere alle sue possibilità al di là di quel che farebbe qualsiasi software gratuito in circolazione. Per imparare, però, non basta la pratica: serve quel minimo di teoria che possa aprire all’uso dei singoli strumenti ed alla scelta delle giuste strategie di intervento. Approfittare degli sconti di Udemy sui corsi per Photoshop consente di apprendere tutto ciò a prezzi del tutto accessibili, purché approfittandone entro la scadenza delle singole offerte.

Photoshop, da base a Pro

“Adobe Photoshop CC: il corso essenziale” (17 ore di lezione on-demand), ad esempio, è disponibile solo per poche ore a 17,99 euro con lo sconto dell’88% rispetti ai 149,99 euro tradizionali:

Che siate utenti navigati di Adobe Photoshop CC, oppure completamente all’oscuro di cosa sia un’immagine composta da pixel, questo corso vi metterà in grado di diventare veri professionisti del fotoritocco, del fotomontaggio e dello sviluppo fotografico dell’immagine digitale.

Chi dovesse arrivare in ritardo potrà trovare ulteriori corsi sul tema e può sperare di incontrare ulteriori offerte, potendo attingere tanto a corsi di base quanto ad approfondimenti per chi intende diventare davvero un “pro”. La formula è sempre la medesima: alcune ore di lezioni on-demand, esercizi applicativi e certificazione finale, con accesso illimitato al corso ed ai suoi materiali formativi. Pochi euro, insomma, per un grande salto.