Adobe Photoshop e Premiere 2023: novità, i corsi e dove acquistarli

Adobe ha annunciato Photoshop Elements e Premiere Elements 2023: la nuova edizione dei programmi più amati per editing di foto e video si presenta con l’obiettivo di offrire delle soluzioni ancora più rapide, grazie all’introduzione di funzionalità di facile utilizzo.

Con Elements 2023 l’intento è permettere a chiunque di creare facilmente foto e video di qualità, unici e personalizzati, senza la necessità di avere esperienze pregresse: entrambi i programmi includono infatti oltre 60 editing guidati passo dopo passo.

Adobe Photoshop Elements e Premiere Elements 2023: le novità e dove acquistarli

Adobe Photoshop Elements 2023 e Premiere Elements 2023 sono già disponibili per l’acquisto su Amazon in diverse versioni:

In alternativa, puoi trovarli anche sul sito ufficiale Adobe.

Elements 2023 sfrutta funzionalità innovative basate sull’intelligenza artificiale, animazioni potenziate per il foto editing, nuovi effetti artistici per i video e più di 100 audio inediti a disposizione per le proprie creazioni.

Le prestazioni e la stabilità sono state sensibilmente migliorate, con un’installazione fino al 35% più veloce, tempi di avvio più rapidi del 50%, una riduzione del 48% delle dimensioni delle app e tempi di avvio fino al 70% più veloci sui Mac con processore Apple M1.

Infine, oltre alle applicazioni desktop, con Elements 2023 hai un’esperienza connessa con le applicazioni web e mobile allo scopo di facilitare l’accesso, la visualizzazione e la condivisione di contenuti multimediali anche in mobilità.

