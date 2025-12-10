 Adobe Photoshop, Express e Acrobat gratis in ChatGPT
Le funzionalità più comuni di Adobe Photoshop, Express e Acrobat sono accessibili in ChatGPT anche senza sottoscrivere l'abbonamento ai servizi.
Adobe

OpenAI aveva comunicato l’integrazione di alcune app in ChatGPT all’inizio di ottobre. Ora sono arrivati tre “pesi massimi” che contribuiranno all’aumento degli utenti. Adobe ha annunciato che le funzionalità di Photohop, Express e Acrobat sono disponibili all’interno del popolare chatbot. Sono tutte accessibili senza abbonamento. Due giorni fa era stata comunicata l’integrazione di Instacart per gli acquisti di generi alimentari (solo in Canada e Stati Uniti).

Photoshop, Express e Acrobat in ChatGPT

L’integrazione in ChatGPT è possibile tramite Apps SDK che sfrutta il Model Context Protocol (MCP) sviluppato da Anthropic e donato alla Agentic AI Foundation. Dall’inizio di ottobre sono disponibili (non in Europa) sette app: Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify e Zillow. Altre 11 app arriveranno nei prossimi giorni, tra cui Tripadvisor, Uber e Target (che è apparsa come una pubblicità in ChatGPT Plus).

A partire da oggi, gli utenti potranno utilizzare gratuitamente anche Adobe Photoshop, Express e Acrobat in tutto il mondo. Tutte sono accessibili tramite ChatGPT su web, desktop e iOS. Al momento solo Adobe Express è disponibile in ChatGPT per Android. Per Express e Acrobat serve l’account Adobe.

L’integrazione delle app di Adobe permette di accedere alle funzionalità più utili, evitando l’installazione delle app complete (e il pagamento dell’abbonamento). L’utente deve caricare un’immagine o un documento, citare l’app da usare e scrivere un prompt adatto.

Con Photoshop è possibile ad esempio modificare luminosità. contrasto o esposizione, sfocare lo sfondo e applicare effetti. Express permette di generare e modificare poster, inviti o grafiche per social media. Acrobat consente invece di modificare PDF, convertire documenti in PDF o combinare più file PDF. È presente inoltre un pulsante per aprire immagini e documenti nelle app native.

Fonte: 9to5Mac

Pubblicato il 10 dic 2025

