Adobe Photoshop: nuova funzionalità Generative Expand

Dopo aver annunciato l’integrazione di Firefly in Photoshop con Generative Fill, Adobe ha introdotto una nuova funzionalità che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa. Con Generative Expand è possibile espandere le immagini con un solo clic. La novità è disponibile nella versione beta di Photoshop.

Generative Expand in Photoshop

La funzionalità Generative Fill di Photoshop consente di aggiungere, ampliare o rimuovere contenuti dalle immagini in modo non distruttivo con semplici messaggi di testo. Da maggio ad oggi sono state generate oltre 900 milioni di immagini, sfruttando la potenza di Firefly. Gli utenti possono inoltre inserire prompt in oltre 100 lingue, come avviene già online.

Le funzionalità dell’intelligenza artificiale generativa di Photoshop aumentano con l’arrivo di Generative Expand. Gli utenti possono modificare le dimensioni delle immagini in modo veloce, utilizzando un semplice “clic e trascina” dello strumento Crop. Cliccando su “Genera”, il nuovo spazio bianco viene completato con il contenuto generato dall’IA.

Adobe fornisce alcuni esempi. Questa è l’immagine originale:

È necessario selezionare lo strumento Crop e trascinare verso l’esterno il margine della tela per ottenere il formato desiderato. Se è presente un prompt, cliccando su “Genera” viene automaticamente riempito lo spazio bianco con il contenuto indicato nel testo. Questo è il risultato finale:

È possibile usare la funzionalità anche senza inserire un prompt. In questo caso viene “estesa” l’immagine originale, senza aggiungere altri contenuti. Generative Expand è disponibile nell’app beta di Photoshop. Adobe promette l’arrivo di altre funzionalità IA in autunno.