Illustrator accoglie l'IA generativa di Firefly

Trascorse poche settimane dalla sua integrazione in Photoshop, l’IA generativa di Firefly fa capolino anche in Illustrator. A darne l’annuncio è ovviamente Adobe, in occasione dell’evento MAX London, sottolineando come la novità sia destinata ad accelerare il processo di creazione e modifica della grafica per annunci, contenuti online, packaging e altro ancora.

Adobe ha portato Firefly in Illustrator

Nel dettaglio, lo sviluppatore ha presentato la versione beta di Generative Recolor, una funzionalità che permette di sperimentare con i colori, attraverso semplici indicazioni testuali. Un copilota creativo, come lo descrive la software house, in grado di automatizzare e iterare processi in passato esclusivamente manuali.

Ciò che fa, nel concreto, è trasformare i colori in artwork vettoriali, come mostrato nel video dimostrativo qui sotto. Di seguito le parole di Ashley Still, Senior Vice President Digital Media di Adobe.

Adobe Illustrator è lo strumento alla base di alcuni dei progetti creativi più iconici al mondo, dai loghi dei brand alle confezioni dei prodotti. Firefly aiuterà i clienti ad accelerare il loro processo creativo e a risparmiare innumerevoli ore, facilitando al contempo nuove possibilità di progettazione.

Non si tratta dell’unica novità introdotta con l’ultimo aggiornamento di Illustrator. Ci sono, tra le altre, anche Retype (in versione beta), funzionalità inedite per la gestione dei livelli con Layers e miglioramenti a Image Trace. Sono già disponibili.

Stando a quanto reso noto, gli utenti di Photoshop si sono affidati all’IA generativa di Firefly per creare oltre 150 milioni di immagine nelle tre settimane trascorse in seguito all’integrazione. Tutti hanno la possibilità di metterla alla prova, semplicemente recandosi all’indirizzo firefly.adobe.com e digitando un prompt (in inglese). Qui sotto un esempio che mostra l’interfaccia del tool raggiungibile via browser.

