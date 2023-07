Adobe Firefly si espande: nuove feature per IA imaging

Sono oramai passati quattro mesi dal lancio di Adobe Firefly, l’IA generativa per immagini e testi che sta raggiungendo gradualmente l’intera suite del colosso dell’imaging. Quest’ultimo ha dunque continuato a proporre nuove funzionalità all’interno di Firefly, diffondendola in sempre più Paesi a livello globale e perfezionando la generazione di contenuti sicuri in piena trasparenza. Cosa cambia con l’ultimo aggiornamento? Scopriamolo insieme!

Adobe Firefly si aggiorna

L’IA di Adobe Firefly ora supporta messaggi in oltre 100 lingue diverse, mentre l’interfaccia utente sarà localizzata in oltre 20 lingue affinché il servizio risulti accessibile a milioni di nuovi utenti in tutto il mondo, a prescindere dal loro livello di esperienza. Si tratta di un importante passo avanti che gioverà a consumatori privati e realtà commerciali, interessate a sperimentare l’intelligenza artificiale mediante gli strumenti Adobe per l’editing di immagini e video.

Al fine di incrementare la produttività e rendere il servizio più sicuro, però, Adobe ha anche altre novità in serbo per l’utenza.

Ad esempio, ora è possibile accedere a Adobe Firefly for Enterprise, una versione progettata per le aziende affinché queste possano addestrare il loro modello sulla base delle risorse del brand, generando così contenuti in linea con lo stile e linguaggio della società. Tutti i dipendenti di una organizzazione, dunque, potranno utilizzare l’IA per generare contenuti pronti per essere condivisi e modificabili senza problemi mediante Express o Creative Cloud.

Infine, Adobe Firefly viene addestrato su un set di dati unico e i contenuti generati verranno automaticamente etichettati con le Content Credentials. Questa etichetta informativa digitale permetterà a chiunque di conoscere nome, data e strumenti utilizzati per la realizzazione dell’immagine.

Ma questi sono solo alcuni dei passi avanti fatti da Adobe per Firefly. La società sicuramente continuerà a sviluppare e distribuire funzionalità IA guardando alla trasparenza e alla produttività, e chissà che altre novità presenterà nei prossimi mesi!