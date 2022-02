Advanced SystemCare 15 PRO e 3 software in omaggio: ancora pochi pezzi

Vuoi migliorare le prestazioni del tuo PC? Non puoi non approfittare di questa incredibile offerta di IObit: Advanced SystemCare 15 PRO, software specializzato nella pulizia e ottimizzazione del computer, è in sconto a soli 21,99 euro. Inoltre, ancora per poco tempo, potrai ricevere gratuitamente tre software aggiuntivi: IObit Uninstaller 11 PRO, Smart Defrag 7 PRO e Protected Folder.

Il PC lento è una piaga che colpisce moltissimi utenti. Le cause sono, spesso, una cura poco approfondita, oppure una normale usura nei sistemi un po’ più datati. Qualunque sia il motivo, Advanced SystemCare è in grado di pulire e ottimizzare il computer automaticamente sfruttando una modalità con Intelligenza Artificiale. Non sei convinto? Ecco quattro motivi per passare ad Advanced SystemCare.

PC più veloce del 200% – Il programma è studiato per ottimizzare il processore e la RAM del computer, che diventerà di conseguenza ancora più veloce.

– Il programma è studiato per ottimizzare il processore e la RAM del computer, che diventerà di conseguenza ancora più veloce. Internet più rapido del 300% – Ad essere ottimizzato sarà anche il nostro browser per connessioni più veloci.

– Ad essere ottimizzato sarà anche il nostro browser per connessioni più veloci. Pulizia del registro – Possibile anche ripulire a fondo i registri.

– Possibile anche ripulire a fondo i registri. Navigazione e privacy sicure – Cancella qualsiasi traccia di navigazione.

Compresi nel prezzo scontato di 21,99 euro ci sono tre programmi gratis. Sono IObit Uninstaller 11 PRO (utile a disinstallare software), Smart Defrag 7 PRO e Protected Folder per proteggere tutti i nostri dati da malware o virus.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.