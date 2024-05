Microsoft Edge 125: controllo della RAM usata

La novità era stata scoperta nella versione Canary. Microsoft ha ora annunciato che nella versione Beta di Edge 125 è stata aggiunta la funzionalità che consente di controllare la memoria utilizzata dal browser. L’uso attuale della RAM verrà mostrato nella barra laterale Browser Essentials.

Controllo delle risorse in Edge 125

La navigazione a schede migliora sicuramente la produttività, ma un numero eccessivo di schede aperte riduce la quantità di RAM disponibile per le altre applicazioni. Grazie alla modalità efficienza, Edge permette di limitare il consumo delle risorse (e della batteria per i notebook), tra cui CPU e RAM, ad esempio mettendo in sospensione le schede in background (inattive).

A partire dalla versione 125 (attualmente in versione Beta) sarà possibile controllare le risorse attraverso un’impostazione presente nella sezione “Gestisci prestazioni” in Impostazioni > Sistema e prestazioni , dove attualmente è disponibile la funzionalità Rilevamento prestazioni.

Attivando l’opzione è possibile controllare l’uso della RAM da parte del browser. Per impostazione predefinita, il controllo è disponibile solo durante il gioco, ma l’utente può limitare l’uso della memoria durante qualsiasi attività. Il limite può essere fissato con un slider, considerando però che un valore troppo basso comporta un rallentamento delle prestazioni (più tempo per caricare le pagine e chiusura inaspettata delle schede).

Microsoft ha inoltre aggiunto un RAM monitor. Nella barra laterale, che viene mostrata scegliendo la voce “Informazioni di base del browser” (Browser Essentials in inglese) nelle impostazioni, si può attivare/disattivare la modalità efficienza. Se l’utente attiva il controllo delle risorse verrà mostrato anche l’uso di RAM in tempo reale.