Edge: sarà possibile controllare la RAM utilizzata

Microsoft potrebbe aver trovato la soluzione giusta per ridurre l’impatto del problema legato a un utilizzo eccessivo della RAM da parte del suo browser: su Edge sarà possibile limitarlo. Se ne occuperà una nuova opzione battezzata Resource Control (Controllo delle risorse). Vediamo di cosa si tratta e come funziona, premettendo che non è ancora disponibile per tutti.

Browser e RAM: più controllo su Edge

A scoprirla è stato il ricercatore Leopeva64, dandone testimonianza con la condivisione su X di alcuni screenshot, come quello riportato qui sotto. La novità è descritta come Quando questo è attivo, controlli quanta RAM (memoria) può utilizzare il browser , specificando inoltre che Questo può influire sulle prestazioni del browser . Si avrà la libertà di specificare quando farla entrare in azione, se “Quando stai giocando su PC” oppure “Sempre”. Attraverso uno slide sarà poi possibile impostare un limite massimo di memoria che potrà essere occupata dal processo con “Controlla quanta RAM può utilizzare Edge”.

Come anticipato, al momento la novità non è ancora disponibile per tutti. Si trova attualmente in fase di test e limitata alla versione Canary del browser. È possibile tentare di provarla in anteprima seguendo questi pochi e semplici passi (il procedimento non la abilita comunque su tutti i PC).

Fare click con il pulsante destro del mouse sulla scorciatoia di Edge; all’interno delle Proprietà, nel campo “Destinazione”, aggiungere il comando --enable-features=msEdgeResourceControlsRamLimiter dopo msedge.exe , come visibile nello screenshot qui sotto, accertandosi che ci sia uno spazio dopo msedge.exe ; premere “Ok” e lanciare il browser.

Non si tratta della prima funzionalità introdotta da Microsoft con l’obiettivo di limitare l’utilizzo delle risorse di sistema da parte di Edge. Ormai da tempo è possibile far sì che le schede in sospensione liberino memoria e che la modalità di efficienza allunghi la durata della batteria quando si naviga da un portatile.

Come sempre, passerà del tempo prima che il rollout di Resource Control possa raggiungere la versione finale del browser.