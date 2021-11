Microsoft Edge aumenta la durata della batteria

Microsoft ha annunciato nuove funzionalità per Edge che migliorano l'esperienza di shopping, alcune delle quali disponibili su Android e iOS. L'azienda di Redmond ha contestualmente svelato interessanti novità in tema di sicurezza e una modalità che consente di incrementare la durata delle batterie dei notebook.

Microsoft Edge: shopping, sicurezza e autonomia

Microsoft cerca di attirare gli utenti (anche con modi discutibili) puntando sullo shopping e sull'integrazione con Bing. Il browser offre già vari tool che semplificano e velocizzano il processo di acquisto, come la cronologia e il confronto dei prezzi. Edge consentirà anche di tenere traccia dei prodotti visualizzati in precedenza e ricevere un avviso quando cambia il prezzo.

I tool per la comparazione e la cronologia dei prezzi arriveranno presto anche su Android. Un'altra novità riguarda la sicurezza. Edge integra un password manager e un tool che verifica se le credenziali sono robuste, utilizzate su più siti e finite in qualche leak. Cliccando sulla voce corrispondente, gli utenti verranno portati direttamente alla pagina per la modifica della password dell'account. Per crearne una nuova è possibile utilizzare il generatore di password del browser.

L'ultima funzionalità annunciata da Microsoft permette di incrementare l'autonomia. Attivando la modalità efficienza nelle impostazioni, Edge riduce il consumo delle risorse di sistema (CPU e memoria), estendendo quindi la durata della batteria del notebook. Il browser attiva automaticamente la sospensione delle schede in background dopo 5 minuti. Questa opzione è già disponibile in Edge 95.