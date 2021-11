Microsoft Edge: la versione Stable del browser su Linux

Poco più di un anno fa, in occasione dell'evento Ignite, il gruppo di Redmond ha annunciato l'intenzione di portare il proprio browser anche su Linux. Di lì a poco il debutto della nuova versione di Edge nel canale Dev, poi a maggio la Beta, ora i tempi sono maturi per il rilascio dell'edizione Stable che va così ad affiancarsi a quelle già disponibili per Windows, macOS, Android e iOS.

Edge anche su Linux: in download la versione Stable

Il download può essere eseguito direttamente dalle pagine del sito ufficiale. È garantita la piena compatibilità con diverse distribuzioni come Ubuntu, Debian, Fedora e openSUSE. Ecco quanto si legge nel post firmato da Colleen Williams e Sean Lyndersay.

Una richiesta comune è legate all'esigenza di estendere il raggio d'azione di Microsoft Edge a tutti i sistemi operativi presenti nel vostro ambiente. In passato, abbiamo reso disponibile il browser nei canali Dev e Beta, mentre a partire da oggi è possibile scaricare la versione Stable.

Per celebrare l'evento, il minigioco incluso nel browser (per attivarlo è sufficiente digitare edge://surf nella barra dell'indirizzo) cambia e, sulla tavola da surf, compare un pinguino.

Tra le novità introdotte di recente da Microsoft per Edge ci sono quelle pensate per semplificare le attività lavorative grazie alla profonda integrazione con la suite 365, la visualizzazione di più dettagli nel Task Manager e l'aggregatore di notizie Start.