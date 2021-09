Microsoft Edge: gruppi di schede e Start

Microsoft ha annunciato la disponibilità di diverse novità per Edge. Quelle accessibili a tutti (e quindi anche in Italia) sono la funzionalità che permette di creare gruppi di schede e l'aggregatore di notizie Start, basato sui servizi MSN e Microsoft News. Il browser dell'azienda di Redmond semplifica inoltre lo shopping e la pianificazione dei viaggi.

Gruppi di schede e Microsoft Start

Gli utenti che aprono decine di schede nello stesso tempo troveranno molto utile la funzionalità che permette di “organizzare il caos”, raggruppando le schede insieme, ad esempio quelle che visualizzano siti su argomenti simili. La creazione dei gruppi di schede è molto semplice. Tenendo premuto il tasto CTRL si devono selezionare le schede e quindi cliccare sulla voce “Aggiungi scheda al nuovo gruppo” nel menu contestuale (pulsante destro del mouse). Verrà mostrato un pop-up in cui digitare il nome del gruppo e scegliere il colore.

Microsoft Start, annunciato all'inizio del mese, consente invece di accedere ad una raccolta di informazioni provenienti da diverse fonti. L'utente può personalizzare il “news feed” in base ai suoi interessi o alla posizione geografica. L'aggregatore di notizie viene mostrato nella pagina Nuova scheda del browser. In alternativa si può visitare il sito dedicato. Il servizio è accessibile anche tramite la sezione Notizie e interessi nella barra delle applicazioni di Windows 10, tramite i Widget di Windows 11 e le app per Android e iOS.

Altre due novità migliorano l'esperienza di shopping. Cliccando sull'etichetta blu nella barra degli indirizzi, mostrata quando viene aperta la pagina di un prodotto, si può accedere facilmente alle recensioni. La funzionalità Express Checkout permette invece di inserire con un clic tutte le informazioni richieste al momento dell'acquisto. Infine, quando l'utente cerca informazioni sui voli, Edge fornirà consigli sulla destinazione.