Edge 93 in download: le novità del browser Microsoft

Le novità avvistate all'inizio del mese scorso nella release Beta fanno ora parte di Edge 93 nella sua incarnazione finale, pubblicata da Microsoft sotto forma di aggiornamento per il browser (nel momento in cui viene scritto questo articolo la build ufficiale è la 93.0.961.38).

Le novità dell'aggiornamento a Microsoft Edge 93

L'update porta con sé alcune novità in termini di design dell'interfaccia, introdotte con l'obiettivo di allineare la UI a quella di Windows 11 (ricordiamo che il debutto ufficiale avverrà il 5 ottobre). Interessati dal restyling sia i menu sia la barra di scorrimento, che adottano così il Fluent Design destinato a diventare onnipresente nei prodotti del gruppo di Redmond.

Le funzionalità inedite non finiscono qui: l'ultimo aggiornamento di Edge porta con sé anche la possibilità di riprendere la lettura dei documenti PDF dal punto esatto in cui era stata interrotta nella sessione precedente. All'esordio poi anche accorgimenti per la riproduzione dei video in modalità PiP (picture-in-picture), l'opportunità di nascondere la barra del titolo utilizzando le schede verticali (nello screenshot qui sotto, accessibile via edge://settings/appearance)

Tutte le novità elencate finora sono disponibili anche su Windows 10. Non mancano però quelle sperimentali ed esclusive di Windows 11, accessibili via flag (edge://flags). La prima prende il nome di Enable Windows 11 Visual Updates e si occupa di adattare automaticamente il tema della finestra al colore dell'immagine di sfondo, la seconda è invece Overlay Scrollbars e attiva una versione molto più sottile della barra di scorrimento.