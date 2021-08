Microsoft Edge 93: novità della versione beta

Microsoft ha annunciato la disponibilità di Edge 93 per il canale Beta. La versione del browser include diverse novità, tra cui due relative alla gestione delle schede. In base alle roadmap attuale, la versione stabile verrà rilasciata all'inizio di settembre. Contestualmente è stata distribuita la prima build di Edge 94 per il canale Dev.

Microsoft Edge 93 Beta: principali novità

Come è noto, il browser di Microsoft è basato sul codice di Chromium, lo stesso usato di Google Chrome, quindi il rilascio di nuove versioni segue una roadmap simile. Il debutto di Edge 93 è previsto per la prima settimana di settembre. Gli utenti possono ora scoprire le nuove funzionalità, installando la versione 93.0.961.11 pubblicata nel canale Beta.

La novità principale è rappresentata dai gruppi di schede. L'utente può organizzare le schede in gruppi per velocizzare l'accesso ai siti che trattano argomenti simili. In futuro verrà aggiunta anche la possibilità di creare gruppi in maniera automatica. Edge raggrupperà un certo numero di schede con pagine provenienti dallo stesso dominio.

In Edge 93 Beta è presente inoltre una nuova opzione nelle impostazioni che permette di nascondere la barra del titolo, quando si usano le schede verticali. Ciò aumenta lo spazio per la visualizzazione delle pagine web. Solo la versione per macOS consente invece di attivare la modalità PiP (Picture-in-Picture) mediante una toolbar che viene mostrata quando l'utente sposta il puntatore del mouse sul video.

Edge potrà essere scaricato dal nuovo Microsoft Store di Windows 11. La possibilità di pubblicare applicazioni tradizionali ha tuttavia sollevato qualche perplessità in merito alla sicurezza.