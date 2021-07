Microsoft Edge: ogni 8 settimane per le aziende

Microsoft aveva annunciato a marzo che gli aggiornamenti per Edge verranno distribuiti ogni 4 settimane per offrire agli utenti le nuove funzionalità nel mino tempo possibile. Per le aziende sarà invece disponibile un ciclo di rilascio aggiuntivo, denominato “Extended Stable”, con cadenza di 8 settimane.

Come funziona l'opzione Extended Stable

Il nuovo ciclo di rilascio entrerà in vigore con Edge 94, atteso per fine settembre. Gli amministratori IT dovranno scegliere l'opzione desiderata impostando la voce corrispondente nell'editor dei criteri di gruppo. Con il ciclo “Extended Stable” di 8 settimane verranno distribuiti gli aggiornamenti cumulativi delle funzionalità in maniera sincronizzata alle versioni di numero pari del browser.

Le funzionalità introdotte con le versioni di numero dispari verranno incluse nella successiva versione di numero pari. Ad esempio, se l'azienda sceglie il ciclo di rilascio esteso con Edge 94, il successivo aggiornamento sarà Edge 96. Le patch di sicurezza e i bug fix verranno invece distribuiti quando necessario, indipendentemente dall'opzione di rilascio. Per gli aggiornamenti del runtime WebView2 verrà mantenuta la cadenza di 4 settimane.

Gli update vengono distribuiti in maniera automatica (soluzione migliore), ma è possibile effettuare l'aggiornamento manuale, scaricando i pacchetti dal catalogo WSUS (Windows Server Update Services). Microsoft supporterà tre versioni del browser (l'ultima e le due precedenti) per il ciclo “Stable” (utenti consumer) e due versioni (l'ultima e la precedente) per il ciclo “Extended Stable” (utenti business).