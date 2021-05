Microsoft Edge 92: priorità alle connessioni HTTPS

Microsoft continua ad aggiornare il suo browser attraverso funzionalità che migliorano prestazioni e sicurezza. A partire da Edge 92 saranno disponibili due importanti novità: lo switch automatico da HTTP a HTTPS e l’autenticazione con Windows Hello per l’inserimento automatico delle password.

Edge 92: HTTPS automatico e Windows Hello

Attualmente Edge cerca di aprire prima la versione HTTP di un sito web e successivamente effettua il redirezionamento alla versione HTTPS (se esiste). Con la versione 92 del browser, attesa per il mese di luglio, Microsoft darà priorità alla connessione HTTPS. La funzionalità Automatic HTTPS sarà tuttavia opzionale e dovrà essere abilitata nelle impostazioni relative alla privacy, come si vede nello screenshot:

L’utente può scegliere due opzioni: switch automatico solo per i siti che supportano HTTPS e switch automatico per tutti i siti. In quest’ultimo caso verrà mostrato un errore, se il sito supporta solo il protocollo HTTP. È comunque previsto il “fallback” a HTTP, come avviene con Chrome 90. La funzionalità è disponibile a partire da Edge 92.0.877.0 Canary.

La seconda novità, disponibile nelle versioni Dev e Canary riguarda l’inserimento automatico delle password. Il password manager integrato nel browser permette di conservare le credenziali di accesso ai vari servizi online e di velocizzare il login, evitando la digitazione manuale.

Per una maggiore protezione è stata aggiunta l’autenticazione con Windows Hello. Quindi, prima di attivare l’inserimento automatico, Edge chiede PIN, riconoscimento dell’impronta o scansione dell’iride. È possibile scegliere tre opzioni: sempre, una volta ogni minuto e una volta ogni sessione. Quando l’utente cerca di usare una password salvata viene mostrato questo avviso: