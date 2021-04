Microsoft Edge 90: Password Monitor e altre novità

La principale novità di Microsoft Edge 90 è sicuramente la Kids Mode. L’azienda di Redmond ha tuttavia incluso altre tre funzionalità che offrono una maggiore sicurezza online e una migliore esperienza d’uso del browser. La più importante è senza dubbio Password Monitor.

Edge 90 controlla le password

Password Monitor è ovviamente basata sulla funzionalità che consente di salvare le credenziali di accesso ai siti web. Quando l’utente digita una password, Edge verifica automaticamente se è presente nella lista delle credenziali compromesse. In caso di riscontro positivo viene mostrato un avviso in alto a destra che suggerisce di cambiare la password. È possibile sfruttare il generatore di password integrato per scegliere una sequenza più robusta.

La seconda novità è relativa alla cronologia. Edge 90 consente di effettuare una ricerca, senza conoscere il nome del sito o dell’oggetto specifico. Il browser supporta infatti termini più generici, ad esempio “notizie dell’ultima settimana” o “ricette di cucina“. È sufficiente digitare la frase nel campo di ricerca in alto a sinistra.

Microsoft ha infine migliorato la ricerca dei video con Bing. L’utente può filtrare i risultati in base all’argomento e quindi sfogliare il carosello dei video suddivisi per categorie. Molto utile anche la raccolta dei video. Invece di perdere tempo a cercarli nuovamente è possibile creare una playlist tramite drag&drop, come si può vedere nella GIF.

Edge 90 può essere scaricato dal sito ufficiale. Per installare l’aggiornamento è invece sufficiente aprire la sezione Informazioni su Microsoft Edge delle Impostazioni. Ricordiamo che il vecchio Edge verrà rimosso dal computer dopo aver installato la patch cumulativa del 13 aprile.