Edge basato su Chromium, test su Xbox

Il nuovo Edge basato su Chromium sostituirà il vecchio Edge dopo l’installazione degli aggiornamenti cumulativi per Windows 10 che Microsoft rilascerà il prossimo 13 aprile. L’azienda di Redmond ha intanto avviato i test per la versione del browser compatibile con le console Xbox One e Xbox Series X/S. Tom Warren di The Verge ha pubblicato i primi dettagli sul funzionamento.

Nuovo Edge su Xbox: via ai test

I test sono iniziati all’inizio di marzo per gli utenti iscritti al programma Xbox Insider, in particolare per quelli del gruppo Alpha Skip-Ahead. Warren ha installato la versione preliminare e pubblicato una breve recensione. L’interfaccia di Edge per Xbox è quasi identica a quella delle versioni per Windows e macOS. Gli utenti troveranno molte funzionalità note, tra cui le raccolte, le schede verticali e la sincronizzazione di schede, preferiti, cronologia e impostazioni.

Al momento l’assenza più rilevante è il supporto per le estensioni (viene mostrato un messaggio di errore quando si prova ad installarle). Non è chiaro se questa è una limitazione della piattaforma e se il supporto verrà aggiunto in seguito. Edge per Xbox permette di accedere a diversi servizi, tra cui Discord, Skype e Google Stadia. Quest’ultimo funziona molto bene e supporta il controller della console.

Sono ovviamente supportate le web app di Office, ma è necessario utilizzare la tastiera perché il mouse non è ancora supportato. Edge per Xbox è basato su Chromium 91 che sarà disponibile nel mese di maggio sulla versione desktop.