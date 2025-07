pCloud conserva tutte le versioni dei tuoi file: provalo in sconto del 60%

Archiviare i propri dati in modo sicuro non significa solo salvarli online, ma anche avere il pieno controllo sulle modifiche nel tempo. È questo uno dei grandi vantaggi di pCloud, il servizio di cloud storage svizzero che mette la sicurezza e la privacy al primo posto.

Grazie alla funzione File Versioning, ogni modifica ai tuoi documenti viene tracciata, così puoi recuperare versioni precedenti in pochi clic, anche a distanza di giorni o settimane. Una garanzia in più contro errori, cancellazioni involontarie o modifiche non desiderate.

Questa e le molte altre funzionalità di pCloud ora sono in offerta: i piani a vita hanno uno sconto del 60%. Così non devi più effettuare abbonamenti ricorrenti, ma solo un pagamento una tantum adesso ancora più conveniente.

Tutti i vantaggi di pCloud

Ma il versioning dei file è solo una delle tante funzionalità che rendono pCloud una delle soluzioni più complete per archiviare e proteggere i tuoi dati online. Tra i punti di forza troviamo:

Crittografia lato client opzionale (pCloud Crypto) per proteggere file riservati con una chiave che conosci solo tu;

per proteggere file riservati con una chiave che conosci solo tu; Backup automatico da altri servizi cloud come Google Drive, Dropbox o OneDrive;

come Google Drive, Dropbox o OneDrive; Condivisione avanzata , con link protetti da password o con data di scadenza;

, con link protetti da password o con data di scadenza; Riproduzione multimediale direttamente nel cloud, senza bisogno di scaricare file;

direttamente nel cloud, senza bisogno di scaricare file; Sincronizzazione selettiva per scegliere quali cartelle mantenere online e quali anche in locale.

In questi giorni, pCloud ha attivato una promozione limitata sui piani a vita, con uno sconto del 60%. Questo significa che puoi acquistare una soluzione cloud per sempre, senza abbonamenti ricorrenti, a partire da circa 199€ per 500 GB o 399€ per 2 TB. Un investimento una tantum per mettere al sicuro tutti i tuoi contenuti digitali.

Che tu lavori con documenti sensibili, gestisca progetti creativi o voglia semplicemente conservare le tue foto più importanti, pCloud è una scelta solida, affidabile e in questo momento più conveniente che mai. Scopri l’offerta sul sito ufficiale.