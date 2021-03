Edge segue Chrome, nuova versione ogni 4 settimane

Google ha annunciato circa una settimana fa che il ciclo di rilascio per Chrome è stato ridotto da sei a quattro settimane. Come previsto, essendo basati sullo stesso codice base (Chromium), Microsoft ha informato gli utenti che seguirà la stessa cadenza per Edge. L’azienda di Redmond ha inoltre comunicato che Windows 10 21H1 sarà la prima versione del sistema operativo senza il vecchio Edge.

Edge: nuova versione ogni 4 settimane

Microsoft contribuisce attivamente allo sviluppo di Chromium, quindi adotterà lo stesso ciclo di rilascio scelto da Google. L’obiettivo è velocizzare la distribuzione di Edge e quindi l’accesso alle nuove funzionalità. Ciò tuttavia sarà vero per gli utenti consumer. Per gli utenti enterprise sarà disponibile una cadenza differente (come avviene su Windows) in modo da evitare problemi che possono causare un’interruzione delle attività aziendali.

Microsoft offrirà quindi l’opzione Extended Stable che prevede il rilascio di una nuova versione ogni otto settimane. L’opzione deve essere selezionata perché quella predefinita prevede una cadenza di quattro settimane. In ogni caso, gli aggiornamenti di sicurezza verranno distribuiti ogni due settimane. La modifica entrerà in vigore da Edge 94, il cui lancio è previsto per la settimana del 23 settembre. Il nuovo ciclo di rilascio verrà quasi certamente seguito da altri browser basati su Chromium, tra cui Opera, Vivaldi e Brave.

Per quanto riguarda il vecchio Edge, noto come Edge Legacy, Microsoft ha comunicato che non sarà incluso in Windows 10 21H1. Si tratta di una decisione prevista, in quanto il supporto è terminato il 9 marzo. L’aggiornamento cumulativo del 13 aprile eliminerà il vecchio browser da Windows 10 1803/1809/1909/2004/20H2 e al suo posto verrà installata la nuova versione.