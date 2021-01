E se anziché da Chrome o da Edge la migliore novità di questo inizio 2021 in ambito browser fosse quella proposta da Vivaldi? Oggi il software si aggiorna alla versione 3.6 con l’introduzione di una funzionalità inedita chiamata Two-Level Tab Stacks: una trovata a modo suo semplice, ma potenzialmente in grado di semplificare la vita a chi quotidianamente si trova ad avere a che fare con sessioni online particolarmente complesse.

Vivaldi: il browser evolve la gestione delle schede

Si tratta di fatto di una seconda riga di schede (o colonna come vedremo tra poco) visualizzata in aggiunta a quella principale. Attivarla è semplice, richiede pochi click come si può osservare dal filmato di seguito.

Two-Level Tab Stacks funziona se l’utente decide di visualizzare le schede aperte nella parte alta del browser…

… in quella laterale…

… o nella sezione inferiore della finestra.

Un’altra novità introdotta con il passaggio alla versione 3.6 è quella che riguarda miglioramenti alla personalizzazione dei menu. In ottobre la 3.4 aveva invece portato con sé un gioco, Vivaldia, un arcade a scorrimento bidimensionale che rende omaggio ai gloriosi anni ’80. A settembre con la 3.3 era invece toccato alla Break Mode per prendersi una pausa e staccare di tanto in tanto gli occhi dal monitor. Tornando ancora più indietro, la 3.0 di aprile ha visto il debutto di un blocco per tracker e pubblicità.