Vivaldi: la Break Mode per prendersi una pausa

Chi in questi mesi sta sperimentando lo smart working si è accorto che a differenza di quanto avviene lasciando la scrivania dell’ufficio non sempre è facile staccare dai propri impegni professionali: lavorando nel contesto casalingo il rischio è quello di andare oltre l’orario o di rimanere sempre connessi. Una delle novità introdotte dal software per la navigazione Vivaldi, la Break Mode, risponde proprio a questa esigenza.

Vivaldi 3.3 introduce la Break Mode

Con l’aggiornamento alla versione 3.3 del browser per Windows, macOS e Linux viene aggiunto il pulsante Pausa alla barra di stato. Premendolo (o con la combinazione da tastiera Ctrl+.) viene immediatamente interrotta la riproduzione di tutti gli elementi audio e video, le schede risultano nascoste così come i pannelli e gli altri elementi visualizzati. Per riprendere esattamente da dove si era rimasti non servirà altro che un click su Play.

Non è l’unica novità introdotta dall’update: ci sono anche un tema inedito di default per la Private Window, ora gli URL mostrati nella barra degli indirizzo sono in parte cliccabili e si segnalano miglioramenti sia al blocco del tracking sia a quello delle pubblicità introdotti in aprile con il debutto della release 3.0.