Backup di foto e video? Dimentica l'abbonamento con pCloud: fino a 700€ di sconto

Archiviare i propri file in modo sicuro, accedervi ovunque e non preoccuparsi mai più di abbonamenti mensili. È questa la promessa di pCloud, uno dei principali fornitori del settore cloud storage, che oggi ti propone un’offerta imperdibile: spazio cloud a vita con sconti fino a 700 euro.

Scegli uno dei piani in promozione, acquistalo una volta sola e non dovrai più pagare nulla. C’è il piano Ultra che ti offre 10 TB a 1.190 euro invece di 1.890 euro, il piano Premium Plus da 2 TB a 399 euro (anziché 599) e il base Premium da 500 GB a 199 euro, invece di 299 euro.

Tutte le opzioni includono 14 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati, pagamento sicuro criptato a 256-bit SSL, e la possibilità di caricare file di qualsiasi dimensione senza limitazioni di velocità.

Offerta pCloud: tutti i dettagli della promozione

La sicurezza è uno degli aspetti centrali dell’offerta. I file vengono conservati in data center sicuri e certificati, protetti dalle rigorose leggi svizzere sulla privacy e da una crittografia di livello militare con standard AES a 256 bit e protocollo TLS/SSL.

Oltre alla protezione, pCloud offre un’esperienza utente completa. È possibile accedere ai file da qualsiasi dispositivo, anche offline, e sincronizzarli automaticamente tra telefono, tablet e computer. Non manca la possibilità di eseguire backup automatici della galleria fotografica o dei file del desktop, recuperare versioni precedenti dei file fino a 30 giorni prima e trasferire contenuti da servizi terzi in pochi clic.

Uno spazio cloud come quello offerto da pCloud può rivelarsi utile in diverse occasioni. Dai professionisti che necessitano di archiviare grandi quantità di file senza preoccuparsi dello spazio, ai freelance che trovano in pCloud una piattaforma sicura per la collaborazione con i team. Gli utenti privati avranno invece uno spazio per conservare foto e video al sicuro e per sempre.

Scegliere oggi pCloud significa eliminare per sempre il problema dello spazio di archiviazione limitati in smartphone e computer, oltre che dei costi mensili ricorrenti. È un investimento intelligente, conveniente e a lungo termine: scegli uno dei piani a vita pCloud, oggi è in offerta!