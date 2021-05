Edge 91: nuove funzionalità e maggiori prestazioni

A pochi giorni dal debutto di Chrome 91, Microsoft ha annunciato la disponibilità delle nuova versione del suo browser basato sullo stesso codice (Chromium). Edge 91 include due funzionalità per lo shopping, miglioramenti prestazionali e due opzioni di personalizzazione che consentono di cambiare l'aspetto e scegliere gli argomenti delle news.

Edge 91: novità estetiche e funzionali

Le due funzionalità per lo shopping non sono disponibili in Italia. La prima è Bing Rebates, ovvero la versione Microsoft del cashback. Quando l'utente visita i negozi online dei partner ed effettua un acquisto può guadagnare una percentuale sul prezzo del prodotto. Per accedere al servizio è sufficiente effettuare il login in Microsoft Rewards.

In Edge 91 è stata inoltre aggiunta la cronologia dei prezzi. Per ogni prodotto viene mostrato un grafico con l'andamento dei prezzi. Nella barra degli indirizzi viene segnalato se il prezzo è diminuito, consentendo agli utenti di effettuare l'acquisto al prezzo più basso. Al momento sono supportati solo 9 rivenditori, tra cui Amazon.

Per quanto riguarda le prestazioni, Microsoft ha ulteriormente migliorato la funzionalità Sleeping Tabs (Schede in sospensione). In base ai dati raccolti internamente, Edge 91 permette di ridurre il consumo di RAM fino all'82%. Quando attivata nelle impostazioni consente di sospendere le schede aperte in background.

Da gennaio sono disponibili alcuni temi sullo store Microsoft dedicato agli add-on. Ora la scelta del tema può essere effettuata direttamente dalla sezione Aspetto nelle impostazioni. Ci sono 14 colori per la barra delle schede e degli indirizzi, oltre a due colori che si applicano a tutti gli elementi (schede, pagine, finestre di dialogo e menu).

L'ultima novità consente di personalizzare la scheda Nuova pagina. Cliccando sulle impostazioni (in alto a destra) e quindi su Personalizza è possibile scegliere gli argomenti/interessi preferiti per le notizie. Edge 91 è già disponibile in Italia e può essere scaricato automaticamente cliccando su “Informazioni su Microsoft Edge” nelle impostazioni.