Il browser Edge in arrivo sul Microsoft Store di Windows 11

Il nuovo Microsoft Store presente in Windows 11 accoglierà anche Edge. Un passo quasi inevitabile, considerando quanto il gruppo di Redmond intenda puntare sulla rinnovata piattaforma per la distribuzione dei software. A partire da oggi, gli Insider coinvolti nella fase di test sono in grado di scaricare e iniziare il setup del browser nella sua edizione basata su Chromium con questa modalità.

Windows 11: sul nuovo Store c'è anche Edge

Allo stato attuale, avviando il processo direttamente dallo store si dà il via al download dell'installer, poi l'utente deve completare l'operazione in un'altra finestra. Con tutta probabilità in futuro non sarà più necessario.

Stando a quanto reso noto dai documenti del supporto ufficiale, tutti i browser che fanno leva su Chromium per la navigazione potranno trovare posto sulla piattaforma: del tutto lecito dunque attendersi il debutto di alternative di terze parti come Google Chrome, Brave e Vivaldi.

Lo store rinnovato costituisce una delle novità più interessanti di W11, anzitutto dal punto di vista delle opportunità offerte alla community di sviluppatori: un dettaglio che il gruppo ha sottolineato in più occasioni, dall'annuncio del mese scorso in poi.

Il lancio di Windows 11 è previsto entro la fine dell'anno, il 20 ottobre stando ad alcune indiscrezioni circolate nelle ultime settimane. Microsoft rilascerà il nuovo sistema operativo anche sotto forma di aggiornamento per coloro fermi alle edizioni precedenti: non solo Windows 10, ma indietro fino a Windows 7, seppur con modalità differenti.