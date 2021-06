Vivaldi 4.0 integra posta, calendario e RSS reader

La software house norvegese, fondata da Jon von Tetzchner, ha annunciato la disponibilità di Vivaldi 4.0. Nelle versioni desktop e Android è stata inclusa la funzionalità “stabile” Vivaldi Translate, mentre solo su Windows, macOS e Linux è possibile sfruttare tre nuove funzionalità “beta”: Vivaldi Mail, Calendar e Feed Reader.

Vivaldi 4.0: browser, posta, calendario e feed RSS

Come è noto, Vivaldi punta soprattutto sulla privacy (per questo viene bloccata la tecnologia FLoC di Google). La software house ha ora introdotto una nuova funzionalità alternativa al servizio Google Translate che può conservare il testo inserito nel traduttore dagli utenti.

Vivaldi Translate è stata sviluppata in collaborazione con Lingvanex. Il motore di traduzione è ospitato sui server di Vivaldi in Islanda e nessuno può accedere alle traduzioni (nemmeno la software house norvegese). È possibile tradurre pagine intere in maniera automatica oppure a richiesta dell'utente. Al momento sono supportate 50 lingue, ma il numero aumenterà fino a 109.

Le tre novità “beta” disponibili su desktop sono Mail, Calendar e Feed Reader. Tutti hanno l'icona corrispondente nel panello laterale. Il Feed Reader usa Mail per la visualizzazione dei contenuti. Mail supporta account IMAP e POP3, quindi è possibile leggere la posta di qualsiasi servizio, Gmail incluso. Gli utenti possono scegliere il layout classico (elenco di account e cartelle a sinistra, elenco messaggi in alto a destra e contenuto dei messaggi in basso a destra) oppure il layout a tre colonne (predefinito).

Per la composizione di un messaggio non viene aperta una finestra pop-up, ma una scheda del browser, quindi è possibile aprire più messaggi allo stesso tempo. Oltre ai contenuti dei siti web, il Feed Reader permette di effettuare l'iscrizione a podcast e canali YouTube. La riproduzione audio e video avviene all'interno del browser.

Calendar infine offre diverse opzioni di personalizzazione. L'utente può scegliere le viste minimale, compatto o completa, giornaliera, settimanale o mensile. Grazie all'integrazione con il browser è sufficiente selezionare il testo in una pagina web e scegliere la voce corrispondente nel menu contestuale per aggiungere un evento al calendario.

Non tutti gli utenti vogliono utilizzare le funzionalità complete di Vivaldi 4.0, quindi è possibile scegliere tre differenti layout con varie funzionalità: Essenziale include solo ad-blocker, anti-tracciamento e traduttore; Compatto aggiunge panelli e barra di stato; Completo aggiunge Mail, Calendar e Feed Reader.