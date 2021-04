Vivaldi nasconde il popup dei cookie e blocca FLoC

Jon von Tetzchner, co-fondatore e CEO della software house norvegese, ha annunciato la disponibilità di Vivaldi 3.8 per desktop e Android. La novità principale, denominata Cookie Crumbler, permette di nascondere il fastidioso popup relativo al consenso per i cookie. Come già anticipato qualche giorno fa, il browser blocca il tracciamento tramite la tecnologia FLoC di Google.

Vivaldi 3.8: addio al popup per i cookie

Quando l’utente visita per la prima volta un sito web vedrà popup o banner di varie dimensioni che permettono di accettare o meno il tracciamento tramite cookie. Si tratta di un obbligo imposto dal GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) in Europa. È possibile scegliere il tipo di cookie nelle preferenze, ma è sicuramente un’operazione molto fastidiosa. Pertanto la maggioranza degli utenti clicca su Consenti o Accetta per non perdere tempo (il clic è obbligatorio per alcuni siti).

Dopo aver installato Vivaldi 3.8 e attivato l’opzione relativa alla funzionalità Cookie Crumbler nelle impostazioni sulla privacy, gli utenti non vedranno più popop e banner. Ciò è possibile grazie all’ad-blocker integrato che sfrutta due liste di terze parti (EasyList Cookie List e I Don’t Care About Cookies).

Nonostante sia basato su Chromium, Vivaldi 3.8 non include il codice utilizzato da Google per la tecnologia di tracciamento FLoC (Federated Learning of Cohorts). Il componente non verrà scaricato e, se già installato, verrà eliminato. Potrebbe essere presente la cartella FLoC nel profilo utente, ma è vuota.

La software house ha infine rinnovato il design dei pannelli laterali e aggiunto una nuova scorciatoia da tastiera (CTRL/CMD + D) per salvare i segnalibri.