Microsoft Edge semplifica le attività lavorative

L'azienda di Redmond ha annunciato diverse novità che semplificano le attività lavorative, grazie alla stretta integrazione tra Microsoft Edge e Microsoft 365. Le nuove funzionalità del browser facilitano il cosiddetto “context switching”, ovvero il passaggio da un'app all'altra per eseguire vari compiti. Gli utenti aziendali potranno sfruttare le novità nel corso dei prossimi mesi.

Microsoft Edge contribuisce al flusso di lavoro

Durante la giornata lavorativa è necessario utilizzare diverse app e ciò richiede ogni volta l'inserimento delle credenziali di login. Edge può aprire i link ricevuti via email o chat, utilizzando lo stesso profilo che riconosce in Outlook o Teams. Il browser consente inoltre di trovare facilmente i collegamenti senza aprire email o messaggi. Nella dashboard della cronologia verrà infatti aggiunta la sezione Shared links (Collegamenti condivisi) con i link organizzati per app, data e mittente.

Quando l'utente visualizza un documento condiviso, Edge mostrerà un flyout (alla destra della barra degli indirizzi) che contiene il nome del mittente, il nome dell'app e un breve estratto del messaggio in cui è stato inserito il link al documento (Outlook o Teams).

Gli utenti possono accedere ai contenuti di Microsoft 365 direttamente dalla pagina Nuova scheda. Nella Enterprise New Tab Page sono visualizzate varie schede con i link diretti agli eventi di Outlook, i siti SharePoint, l'elenco della attività To Do, le email di Outlook,i documenti recenti e altro. È possibile anche sfruttare Microsoft Search per la ricerca e utilizzare Editor, il tool di assistenza alla scrittura di Microsoft 365.