Windows 11: la Eco Mode in arrivo per il Task Manager?

Già vista in azione nella primavera scorsa con una build d'anteprima di W10, la Eco Mode del Task Manager (Gestione Attività) potrebbe fare il suo debutto ufficiale prossimamente su Windows 11. Stando a quanto emerso dalle voci di corridoio, Microsoft ci sta lavorando in vista di un futuro rilascio.

W11 renderà meno pesanti le app più pesanti

L'obiettivo è quello di intervenire sulle applicazioni che generano i processi più pesanti, rivedendo al ribasso la priorità a loro assegnata per l'accesso alle risorse, a beneficio delle prestazioni generali. Un accorgimento pensato soprattutto per i PC che non dispongono delle CPU di ultima generazione né di un grande quantitativo di RAM. È impossibile al momento stabilire quando avverrà il lancio: i rumor indicano come probabile finestra per il debutto quella compresa tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, ma si tratta come sempre in questi casi di una previsione da prendere con le pinze.

Lavorare al miglioramento delle performance è in cima all'elenco delle cose da fare per il team di Microsoft impegnato su Windows 11, anche alla luce dei bug fin qui emersi che compromettono la latenza delle CPU AMD.

Restando in tema di futuri aggiornamenti, si attendono conferme ufficiali in merito all'integrazione del supporto per le applicazioni Android: nei giorni scorsi si è parlato di una ripresa della fase di test necessaria al perfezionamento dell'Android Subsystem for Windows. Ricordiamo che il download delle app sarà reso possibile non attraverso Play Store di Google, ma mediante Amazon Appstore. A quanto pare, non ci saranno particolari impedimenti al sideload degli APK.