Chrome: versione Windows ottimizzata per PC Arm

Google ha annunciato l’arrivo imminente di una nuova versione di Chrome ottimizzate per i computer Windows con processore ARM. Come si legge sulle pagine del blog ufficiale, sarà disponibile per il download a partire dai prossimi giorni, con tutta probabilità già entro questa settimana, garantendo così il pieno supporto ai PC con hardware Qualcomm (come nel caso di Snapdragon X Elite).

La versione di Chrome per PC Windows con processori Arm

Sono dunque andati a buon fine i test avviati un paio di mesi fa all’interno del canale Canary del browser, con l’obiettivo di raccogliere le segnalazioni e i feedback necessari per apportare interventi mirati sul codice.

Cosa cambia, in termini concreti, per gli utenti? Il vantaggio sarà apprezzabile anzitutto a livello di prestazioni, considerando l’introduzione del supporto nativo ai processori Arm. Fino a oggi è stato necessario eseguire l’emulazione della versione x64, con un impatto non indifferente sulle risorse del sistema, offrendo dunque un’esperienza non ottimale.

Il concorrente Edge sviluppato da Microsoft garantisce la compatibilità con le componenti hardware di Qualcomm fin dalla release 80 del febbraio 2020. Riportiamo di seguito in forma tradotta le parole di Hiroshi Lockheimer, Senior Vice President di Google.

Abbiamo progettato Chrome per essere veloce, sicuro e semplice da utilizzare su desktop e dispositivi mobile. La nostra stretta collaborazione con Qualcomm aiuterà a garantire che gli utenti Chrome possano ottenere la migliore esperienza possibile durante la navigazione sul Web con gli attuali PC compatibili con Arm.

È doveroso precisare che non si tratta della prima versione di Chrome ottimizzata per il supporto nativo ai processori Arm. Quella destinata ai Mac, ad esempio, è disponibile fin dal novembre 2020, all’epoca della release 87 resa disponibile sui computer della mela morsicata con chip Apple M1. Lo stesso vale per la linea Chromebook con piattaforma ChromeOS gestita direttamente dal gruppo di Mountain View.