Edge: addio al vecchio visualizzatore PDF nel 2025

A febbraio di quest’anno, Microsoft e Adobe hanno annunciato di voler unire le forze per l’esperienza di visualizzazione dei PDF in Edge, con l’integrazione del motore Adobe Acrobat PDF nel browser. Ciò ha permesso al colosso di Redmond di fornire agli utenti che fanno uso del suo browser un migliore rendering dei documenti, prestazioni più scattanti e una maggiore sicurezza e accessibilità. Considerando il nuovo corso intrapreso, però, il vecchio visualizzatore PDF è destinato a scomparire.

Edge: il vecchio motore PDF sparirà il prossimo anno

Qualche giorno fa, infatti, Microsoft ha aggiornato il post dell’annuncio originale con nuovi dettagli circa la rimozione del vecchio motore PDF e in base a quanto comunicato questo sarà rimosso all’inizio del 2025.

Inoltre, entro la fine dell’estate, l’azienda inizierà a lanciare il nuovo motore e una politica di opt-out per i dispositivi gestiti.

Microsoft ha spiegato che Adobe Acrobat PDF offrirà una migliore qualità visiva dei documenti con colori ed elementi grafici più accurati, prestazioni superiori e una maggiore sicurezza. Gli utenti potranno accedere gratuitamente alle stesse funzionalità del reader PDF precedente. Nell’angolo inferiore destro dei documenti verrà tuttavia aggiunto il watermark di Adobe.

Chi non gradisce la nuova esperienza PDF, può decidere di disattivarla e tornare alla vecchia, raggiungendo la pagina edge://flags con il browser e rimuovendo il flag in corrispondenza dell’opzione “Nuovo visualizzatore PDF”, con la consapevolezza che, sulla base di quanto da poco comunicato dalla stessa azienda di Redmond, si tratta di una scelta destinata ad essere rivista in un secondo momento.