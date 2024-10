L'ultima versione di Vivaldi Browser si rifà l'estetica

Vivaldi Browser, un browser multipiattaforma disponibile anche per Linux, si è da poco aggiornato alla versione 3483.4 con numerosi cambiamenti che riguardano soprattutto l’estetica e l’interfaccia. Oltre a un design rinnovato, con l’introduzione di un nuovo set di icone, viene introdotto un nuovo pannello sperimentale per la pagina principale e molto altro.

Vivaldi Browser: nuova estetica con l’ultimo aggiornamento

Come spesso succede periodicamente nelle varie versioni, quello dell’aspetto estetico dell’interfaccia è un elemento che viene periodicamente rinnovato, in modo che rimanga moderno ed attuale e questo è il caso per questa versione di Vivaldi Browser, che introduce ora un’interfaccia più spaziosa, accompagnata da un nuovo set di icone e sfondi, che rinfresca completamente il modo in cui il browser si presenta.

Tra le modifiche più evidenti nell’interfaccia ci sono le nuove linguette delle schede, adesso completamente arrotondate e installate come elementi indipendenti, in maniera simile a quanto si vede su Opera Browser. Il nuovo set di icone presenta un aspetto minimale con due tonalità di grigio, per aggiungere più profondità e dettaglio ma, al tempo stesso, anche semplicità.

Vivaldi Browser non ha tuttavia eliminato completamente il vecchio aspetto, consentendo agli utenti che lo preferiscono ancora di continuarlo a utilizzare, recandosi semplicemente su Impostazioni>Aspetto>Densità interfaccia utente per decidere l’impostazione che fa meglio per loro. È inoltre disponibile un editor che consente di personalizzare il tema secondo i propri gusti.

Il nuovo pannello per la pagina principale segue un po’ la scia di Microsoft Start del browser Edge, mettendo a disposizione una panoramica di widget per le notizie, il meteo, ma anche calendario, posta elettronica e molto altro, personalizzandolo con le informazioni che più interessano. Trattandosi però di una funzione ancora sperimentale, per abilitarla sarà necessario recarsi sulla pagina delle funzionalità anteprima, digitando nella barra degli indirizzi “vivaldi://experiments” e cercando l’impostazione “Start Page Dashboard” per attivarla.

A parte ciò, sulla nuova versione di Vivaldi Browser non mancano poi varie migliorie per quanto riguarda una sincronizzazione più veloce, la possibilità di sincronizzare anche le schede aperte, la possibilità di inserire in cartella i feed a cui ci si è iscritti, nuove azioni rapide per quanto riguarda la posta e aggiornamento di Chromium alla versione 130.0.6723.26, con le ultime patch per quanto riguarda stabilità e sicurezza.

Per chi volesse scaricare il browser, può farlo velocemente tramite il sito ufficiale.