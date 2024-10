Firefox 132 migliorerà ulteriormente la privacy della navigazione

Dopo l’uscita di versione 131 in versione stabile, avvenuta giusto nella giornata di ieri, Mozilla si sta già occupando della prossima versione, vale a dire Firefox 132 che è infatti già disponibile in versione beta pubblica, con diverse novità incentrate nel miglioramento della privacy dell’utente.

Firefox 132: privacy ulteriormente migliorata

Firefox 132 introduce una nuova modalità denominata Strict di Enhanced Tracking Protection, con il quale è possibile bloccare l’accesso ai cookie di terze parti. Vengono poi bloccate le icone dei siti nella barra delle applicazioni che non vengono inviate con protocollo di sicurezza HTTPS, oltre ad abilitare il render WebRender con accelerazione hardware per la maggior parte dei filtri SVG, in modo da migliorare le prestazioni di elementi grafici più pesanti.

Torna la funzionalità Cookie Banner Blocker, che come dice il nome, è in grado di bloccare in automatico i permessi da parte dei siti per quanto riguarda i cookie.

A partire da Firefox 132 viene anche risolto un problema che riguardava il valore dell’attributo “expire” per i cookie, aggiungendo la differenza tra l’orario del server e quello locale. Viene poi rimosso il supporto per il protocollo HTTP/2 Push a causa di problemi di compatibilità che si sono verificati con diversi siti web.

Su Android, Firefox 132 permetterà il ridimensionamento dell’interfaccia delle pagine web nel caso in cui venga aperta la tastiera, in modo da evitare un reflow, costoso in termini di risorse, e fornire al tempo stesso un layout più utilizzabile su molte più pagine, come anche affermato da Mozilla stessa.

Ci sono novità anche per gli sviluppatori web, tra cui il supporto per una tecnica di scambio di chiavi di sicurezza post quantistiche per il protocollo TLS 1.3 e per alcuni comandi, come “requestVideoFrameCallback()”, per aumentare l’efficienza sulla riproduzione di ogni frame sui video, “getCapabilities” destinato alle funzionalità multmediali alle app, e il supporto all’attributo “fetchpriority” che permette di ottimizzare il caricamento delle risorse.

Firefox 132 dovrebbe essere rilasciato alla fine di questo mese, il 29 ottobre.