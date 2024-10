Firefox 131: le novità dell'ultimo aggiornamento del browser

Mozilla ha da poco rilasciato il nuovo aggiornamento per il suo browser, vale a dire Firefox 131, adesso disponibile al download. Si tratta di un aggiornamento che introduce diverse novità, tra cui le autorizzazioni temporanee per i siti, come la geolocalizzazione, rimosse automaticamente dopo un’ora una volta che la scheda verrà chiusa, oltre che il supporto per i cosiddetti frammenti di testo, ovvero dei collegamenti che consentono agli utenti di collegarsi a uno specifico paragrafo di una pagina o un documento web attraverso un particolare frammento URL.

Firefox 131: cosa cambia nell’ultimo aggiornamento

A parte ciò, su Firefox 131 viene anche migliorata la funzionalità integrata per la traduzione delle pagine, con la possibilità di ricordare utilizzate in precedenza, reintroducendo la possibilità di tornare alla pagina principale del motore di ricerca, facendo clic sull’icona relativa nella barra url insieme al tasto Shift.

Da adesso, passando il puntatore del mouse sopra una scheda non aperta, il browser visualizzerà una piccola anteprima, proprio come accade già su Chrome. La funzionalità può essere disattivata dalle impostazioni del browser, nella sezione Schede del sottomenu Generali, deselezionando la voce “Mostra un’anteprima dell’immagine quando si passa il mouse su una scheda”. La funzionalità era già parzialmente presente nelle precedenti versioni 129 e 130 e, con l’ultimo aggiornamento, viene quindi abilitata in maniera stabile per tutti gli utenti.

Per chi fa uso di Firefox su Android, nelle impostazioni è ora possibile abilitare delle opzioni di sicurezza avanzate e altamente personalizzabili che consentono di proteggersi da tracciamenti sospetti da parte dei cookie e dei siti. Gli sviluppatori avranno ora la possibilità di usare CHIPS (Cookies Having Independent Partitioned State), il quale consente di scegliere un cookie partizionato per il sito principale, migliorando la privacy e la sicurezza degli utenti, oltre a poter rifiutare i cookie “SameSite=None” quando non è incluso alcun attributo “Secure”, insieme ad altri aggiornamenti per SVG 2, con cui vengono deprecati alcuni elementi.

Con Firefox 131 viene infine risolto un problema che causava un crash con Wayland, nel caso fossero utilizzati i driver Nvidia più recenti.