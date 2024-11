Browser con VPN e Sicuri per la Privacy (Migliori del 2024)

Marco Ferri Pubblicato il 27 nov 2024

Un browser con VPN è la soluzione ideale per chi desidera aggiungere un livello di privacy durante le sessioni online senza avere l’esigenza di controllare più dispositivi. Questo strumento combina un normale browser web con una funzionalità virtual private network. Il connubio permette di navigare online in modo sicuro e anonimo, senza la necessità di installare una VPN separata. La virtual private network crittografa la connessione internet, proteggendo i dati personali dell’utente e mascherando l’IP, migliorando così la privacy online.

Un browser VPN consente di connettere un browser Web (come ad esempio Chrome, Firefox o Edge) instradando i dati trasmessi e crittografati a un server VPN e oscurando la geolocalizzazione e l’indirizzo IP della postazione dell’utente. Questa soluzione non va confusa con la VPN standard, che è invece un servizio volto a proteggere l’intero traffico internet del dispositivo, a prescindere dall’app o dal browser utilizzato.

I browser con VPN proteggono solo l’attività svolta all’interno del browser in cui sono installati. Il livello di protezione risulta essere quindi più limitato, mentre una VPN standard protegge tutti i dati online di un utente. Inoltre, questa forma di browser alternativo non va sovrapposta nemmeno alla navigazione in incognito, che garantisce una protezione superficiale e non paragonabile a quella assicurata da una VPN.

Questo tipo di broeswer si rivela una scelta utile in molte situazioni, specie se si intende navigare in modo sicuro su reti pubbliche, proteggersi da potenziali minacce e accedere a contenuti con geo-restrizioni senza dover installare ulteriori software. Facile da usare e sicuro, un browser VPN è ideale per chi punta ad avere una protezione base ed efficace quando effettua ricerche online.

In questo articolo presenteremo una classifica dei browser con VPN più sicuri per la privacy, basata su caratteristiche principali, server presenti, dati disponibili al mese e politiche di privacy, individuando per ciascuno di essi pro e contro.

Perché usare un browser sicuro

Il browser è lo strumento attraverso il quale un utente interagisce con Internet e con tutte le sue possibilità. Questo programma si trova, pertanto, a gestire un’infinità di dati, personali e sensibili, portando con sé quella che viene definita “impronta digitale”. Un browser sicuro è dunque quello che aiuta a bloccare gli strumenti di terze parti, come ad esempio i cookie che raccolgono le informazioni private o i siti web visitati, i nomi utente, le password e altri dati di tracciamento.

I dati di un utente costituiscono una risorsa preziosa che fa gola a società di marketing e inserzionisti e le aziende produttrici di browser possono venderli per ricavarne un profitto. Inoltre, non vanno dimenticate le minacce informatiche: i cybercriminali possono far breccia nel browser per impossessarsi di dati – personali o finanziari – da immettere e rivendere sul Dark Web. Ecco perché l’utilizzo di browser sicuri costituisce un antidoto efficace contro gli hacker, proteggendo dati personali, privacy e identità digitale.

Il browser più sicuro è quello progettato allo scopo di proteggere da minacce come malware e phishing, presentando funzionalità avanzate che vanno dalla crittografia dei dati al blocco degli annunci. L’insieme di questi strumenti consente di navigare senza lasciare tracce digitali, mitigando il rischio di furto di informazioni sensibili.

Integrati con VPN, questi browser mascherano l’indirizzo IP, garantendo anonimato e sicurezza anche sulle reti WiFi pubbliche e offrendo prevenzione contro i siti web non affidabili. Infine, i browser più sicuri sono in genere ottimizzati per migliorare la user experience, offrendo velocità e funzionalità avanzat e fornendo all’utente il controllo completo sui dati che condivide.

Migliori Browser con VPN (Sicuri e Anonimi)

Qual è il browser più sicuro presente sul mercato? Per individuare quale browser è più sicuro, non basta limitarsi ai due fattori principali: sicurezza e privacy. Un browser sicuro deve, in prima istanza, non raccogliere i dati di navigazione né trasmetterli a terzi, proteggendo l’utente dalle pubblicità dannose o da altre minacce. A questo livello di protezione vanno però aggiunte anche le funzionalità presenti e altre caratteristiche preziose. Nella graduatoria stilata per individuare il browser web più sicuro con VPN abbiamo tenuto conto anche della quantità di dati disponibili al mese, dell’efficacia nel nascondere l’indirizzo IP, della crittografia e del numero di server e della loro localizzazione.

Opera

Disponibile per Windows, Linux e macOS e basato sul sistema Chromium, Opera propone gratis ai suoi utenti una VPN integrata. Questa possibilità lo rende uno dei browser alternativi per la privacy più apprezzati dai consumatori, sebbene si tratti di una VPN base. Va infatti segnalato come, se non si opti per un’opzione premium, siano presenti ripercussioni sull’esperienza utente: da una minore velocità di navigazione a standard di sicurezza inferiori.

Dotato di crittografia AES-256 bit, attua una politica di non registrazione che assicura l’assenza di tracciamento delle attività online. Tra i vantaggi evidenti, non presenta limiti di dati al mese e può sbloccare i servizi di streaming più popolari, fattore che ne determina il successo. Chi usa Opera VPN per il gioco online o attività che richiedono una connessione stabile e veloce, ha ottenuto prestazioni soddisfacenti. Tra le funzionalità di sicurezza si segnalano invece la protezione da frodi e malware e il blocco degli script.

Tuttavia, ha posizioni di server limitate ed è di proprietà di un’azienda cinese, aspetto che ha sollevato preoccupazioni per la potenziale sorveglianza governativa e forti dubbi sulla privacy dei dati. A seconda della posizione dell’utente, si rischia di non avere accesso a tutti i server desiderati e le posizioni limitate possono influire sulla velocità e sulle prestazioni della VPN. Le posizioni dei server sono circoscritte ad Europa del Nord, Asia e Sud America. L’impossibilità di selezionare una posizione specifica non lo rende lo strumento più adatto a sbloccare cataloghi internazionali.

Infine, Opera non ha il kill switch e non offre indirizzi IP dedicati. Per quanto riguarda gli aggiornamenti, il browser lo offre in genere a cadenza mensile.

Pro Soluzione gratuita

Nessun limite di dati

Nessun tracciamento delle attività online

Sblocca i servizi di streaming più popolari

Connessione stabile e veloce per il gioco online Contro Posizioni server limitate

Dubbi sulla privacy dei dati

Assenza di kill switch e di indirizzi IP dedicati

Epic

Epic è un browser con VPN alternativo che promette sicurezza estrema e la cui filosofia è quella di essere fornito con tutte le impostazioni sulla privacy attivate di default e con adblocker compreso. Il suo approccio prevede l’assenza di sincronizzazione automatica, riempimento automatico, controllo ortografico e plug-in. Tutte queste funzioni vengono disattivate come impostazione predefinita, oppure non vengono messe a disposizione dell’utente.

Per garantire privacy e sicurezza, il browser non memorizza i dati di accesso dell’utente, la sua cronologia di navigazione, i dati di navigazione nella cache, i database né salva i link per il suggerimento automatico nel momento in cui si digita una URL. L’intera cronologia di navigazione e i cookie vengono quindi eliminati al termine di ogni sessione online. Presenta, inoltre, un blocco personalizzato contro le fughe di indirizzi IP WebRTC. Epic è anche in grado di effettuare ricerche proxy tramite i suoi server e di dare priorità alle connessioni SSL.

Disponibile per Windows e macOS, questo browser open-source basato su Chromium mette a disposizione una VPN gratis senza limiti mensili di traffico. La crittografia dei dati non è particolarmente avanzata, trattandosi di una sorta di proxy crittografato. Per quanto riguarda la scelta dei server, invece, è vasta e permette all’utente di scegliere tra Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Canada, Stati Uniti, India e Singapore.

Pro Impostazioni sulla privacy attivate di default

Ad blocker integrato

Elimina cronologia e cookie dopo ogni sessione

Nessun limite mensile di dati

Ampia scelta di server

Kill switch incluso Contro Crittografia di dati non particolarmente avanzata

Non si tratta di una vera VPN

Meno funzionalità rispetto ad altri browser

Brave

Disponibile per Windows, macOS, Linux, iOS e Android, Brave è un browser VPN con firewall che ha un costo di 9.99 dollari al mese, con prova gratuita di 7 giorni. Protegge fino a 10 dispositivi totali, nascondendo l’indirizzo IP agli ISP, mascherando la posizione e consentendo l’accesso ai contenuti in movimento senza restrizioni geografiche. La presenza del firewall incorporato protegge dal tracker e dagli ads anche al di fuori del browser Brave, coprendo così l’intero dispositivo ed evitando tracciamenti. Optando per questa soluzione non sono previsti limiti mensili di utilizzo dei dati.

I server presenti sono centinaia in oltre 40 regioni, permettendo di eludere con facilità i blocchi geografici e di accedere ai cataloghi internazionali. Tra i vantaggi di questa soluzione si annoverano la presenza di molte opzioni di personalizzazione e una protezione VPN a livello di sistema che i browser VPN gratuiti non offrono.

Pro Disponibile per tutte le piattaforme

Protegge fino a 10 dispositivi

Firewall integrato

Blocco annunci integrato

Protezione a livello di sistema Contro Opzione a pagamento

Costo mensile elevato

Meno funzionalità VPN rispetto a servizi VPN completi

Mullvad Browser

Mullvad Browser è un browser open-source disponibile per dispositivi Windows, MacOS e Linux e nato da una collaborazione tra Mullvad VPN e Tor Project. Si tratta di un browser Tor che funziona con una VPN affidabile (e non con la rete Tor) per garantire la privacy durante la navigazione in rete.

Mullvad nasconde i metadati dell’utente, fornendo un’impronta digitale simile, e limita tracker e cookie di terze parti, integrando soltanto alcuni plug-in essenziali. Il browser anonimo non tiene traccia della cronologia e dei cookie, restituendo ogni volta una sessione pulita rispetto a quella precedente. Per massimizzare il suo funzionamento, è consigliabile utilizzarlo insieme a una VPN standard.

Questa soluzione, disponibile solo in inglese, adotta una rigida politica di no-log e non prevede limiti di dati mensili. La rete di server è formata da 35 Paesi e la velocità di connessione resta accettabile anche quando ci si connette da Paesi lontani. L’abbonamento ha un costo di 5€/mese con garanzia “soddisfatti o rimborsati” di 30 giorni.

Pro Browser basato su una VPN

Nessun limite di dati mensile

Rigida politica di no-log

Ampia rete di server

Buona velocità di connessione Contro Piano a pagamento

Disponibile solo in lingua inglese

Limite di connessione a 5 dispositivi

Firefox

Tra i browser più rinomati per rapidità e comodità, Firefox viene proposto da Mozilla con una soluzione VPN dal costo di 9,99€/mese, abbattibile a 4,99€/mese se si opta per il piano annuale. L’abbonamento include la connessione fino a 5 dispositivi, l’accesso a 500 server in più di 30 Paesi (con buona velocità di connessione e facilità di eludere i blocchi geografici per accedere a cataloghi internazionali) e la garanzia di rimborso entro 30 giorni per i nuovi clienti.

Tra le caratteristiche di questo browser con VPN, la mancanza di limitazioni e restrizioni di larghezza della banda, l’assenza di registrazione, tracciamento o condivisione dei dati di rete. Tra le funzionalità aggiuntive di sicurezza rientrano invece la protezione dell’intero dispositivo e l’indirizzamento multi-hop.

Disponibile su sistemi operativi Windows, macOS, Android, iOS e Linux, Firefox non presenta limiti per quantità di dati o velocità, utilizza il protocollo WireGuard e ha una rigorosa politica di no-log. Le attività degli utenti non vengano tracciate, registrate o conservate. Inoltre, offre una modalità di navigazione privata che include la protezione contro il tracciamento, i malware e il phishing, il blocco dei pop-up e la protezione anti-impronta digitale.

Pro Ampia rete di server

Nessun limite di dati o velocità

Indirizzamento multi-hop

Rigorosa politica di no-log

Protezione affidabile Contro Costo elevato per il piano mensile

Non dispone di tutte le funzioni di una VPN completa

Limite di 5 dispositivi connessi in contemporanea

Microsoft Edge

Edge Secure Network è la funzione VPN del noto browser Microsoft. Integrato al suo interno e disponibile gratis, si attiva nella sezione privacy delle impostazioni. Una volta completata questa operazione, è possibile personalizzare le impostazioni di protezioni accedendo alla sezione “Privacy, ricerca e servizi > Gestisci siti di rete sicura”.

Il servizio offre automaticamente 5 GB di dati e utilizza la tecnologia VPN per crittografare la connessione Internet, oscurare la posizione dell’indirizzo IP e mantenere privata l’attività di navigazione. Edge Secure Network impedisce ad hacker e terze parti l’accesso ai dati sensibili, garantendo la massima sicurezza quando ci si connette a una rete Wi-Fi aperta o si visita un sito non protetto da HTTPS.

Tra i limiti di questa VPN si registra l’impossibilità di selezionare un’area geografica o una posizione specifica da cui instradare il traffico. Questo aspetto rende di fatto impossibile l’aggiramento di blocchi geografici e, di conseguenza, l’accesso ai servizi in streaming e ai cataloghi internazionali. Inoltre, l’aggiornamento del browser non è molto frequente, con il rischio conseguente di incappare in violazioni della privacy o della sicurezza. L’assenza di funzioni avanzate per la privacy e la sicurezza impediscono a Edge Secure Network di imporsi come browser più sicuro in commercio.

Pro Strumento gratuito

Installazione facile

Discreta protezione di base

Interfaccia intuitiva

Rete sicura Contro Non permette di scegliere la posizione del server

Pochi aggiornamenti annuali per il browser

Limite di 5 GB di dati

Assenza di funzionalità aggiuntive

Meglio un browser con VPN o un’estensione?

Scegliere tra un browser con VPN o un’estensione dipende dalle esigenze e dal livello di protezione richiesto. Un browser VPN rappresenta una soluzione semplice per proteggere la navigazione all’interno del browser. Tutto il traffico generato al suo interno viene crittografato e instradato tramite il server VPN, mentre il traffico di altre app sul dispositivo resta esposto. Questa soluzione è ideale per chi cerca privacy durante le sessioni quotidiane o durante le ricerche, oppure per accedere a contenuti con geo-restrizioni senza dover effettuare configurazioni complesse. Se non si ha bisogno di una protezione completa dal tracciamento online, il browser con VPN integrata è lo strumento perfetto. Sebbene sia meno sicuro di una VPN standard, risulta più veloce da utilizzare e garantisce un maggiore anonimato rispetto alla semplice navigazione in incognito.

Un’estensione VPN, invece, si installa su un browser specifico e funziona solo su quello. Leggere e facili da usare, le estensioni offrono opzioni di configurazione flessibili pur senza garantire la stessa sicurezza di una VPN dedicata. Alcune, ad esempio, si limitano a funzionare da proxy, senza disporre della crittografia completa. Questo strumento è quindi indicato per esigenze temporanee, come quando si vuole cambiare posizione geografica o navigare in modo anonimo sul browser. L’acquisto di una VPN come estensione è indicato per quegli utenti che non vogliono affidarsi a un browser alternativo.

Tra le migliori opzioni in commercio si segnalano NordVPN, Surfshark ed Express VPN.

NordVPN

NordVPN 4.7 Recensione 🇮🇹 Server in Italia: 60+ server a Roma e Milano 🌍 Server: 6700+ server in 104 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 📍 IP dedicato: ✔ 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: IKEv2/IPsec, OpenVPN, NordLynx 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Panama 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 63% PROVALA SUBITO

Con oltre 6400 server in 111 Paesi, è compatibile con Chrome, Firefox ed Edge e assicura una protezione del traffico Internet con cifratura militare, blocco WebRTC, CyberSec, split tunneling, kill switch e sproofing. Sfrutta la crittografia AES a 256 bit, nasconde l’indirizzo IP reale e garantisce anche la protezione da perdite di DNS. Supporta 10 dispositivi per abbonamento.

Surfshark

Surfshark VPN 4.5 Recensione 🇮🇹 Posizioni server in Italia: Roma e Milano 🌍 Server: 3200+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: illimitati 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, Shadowsocks, Wireguard e L2TP 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Isole Vergini britanniche 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’82% + 4 mesi gratis 🔥 PROVALA SUBITO

Questa estensione per VPN, compatibile con Chrome e Firefox, offre oltre 3000 server con protocolli avanzati, split tunneling, ad-blocker, e controllo delle fughe di posta. Consente l’avvio automatico dal server preferito e l’attivazione di CleanWeb, per bloccare contenuti indesiderati e tracciamenti. La funzione “Bypasser”, invece, permette di selezionare o disattivare siti o URL a cui accedere con la VPN. Funziona su dispositivi illimitati senza installazione desktop.

Express VPN

ExpressVPN 4.4 Recensione 🇮🇹 Posizioni server in Italia: Napoli, Cosenza e Milano 🌍 Server: 5900 server in 105 paesi 📱 Massimo dispositivi: 8 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux 🔐 Sicurezza: IKEv2, OpenVPN 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Isole Vergini Britanniche 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 49% + 3 mesi GRATIS PROVALA SUBITO

È un’estensione per Chrome, Edge e Firefox che funziona con il client principale del provider, proteggendo tutto il traffico dati. L’estensione non lavora come software autonomo, ma può essere usata solo insieme al client del provider. Offre una rete di server in 105 Paesi, crittografia OpenVPN avanzata e funzionalità come “HTTPS Everywhere” che assicura la connessione automatica alla versione HTTPS sicura di un sito.

In ogni caso, per proteggere tutto il traffico del dispositivo è consigliabile affidarsi a una virtual private network dedicata.

Vantaggi Svantaggi dei browser con VPN

Un browser con una VPN è una soluzione che porta benefici e qualche svantaggio. Tra i vantaggi spiccano senza dubbio quelli riconducibili alla sicurezza e alla privacy: dalla crittografia del traffico per proteggere i dati sensibili da ISP o hacker, alla possibilità di mascherare la propria posizione e di bloccare il tracciamento dei cookie. Questi strumenti si rivelano inoltre facili da usare, non necessitando di software aggiuntivi, e con costi in genere inferiori, potendo contare spesso su versioni gratuite. Il connubio con la VPN rende il browser sicuro e anonimo, rappresentando un’opzione veloce e versatile per una sessione privata senza bisogno di installare estensioni.

Di contro, rispetto a una VPN integrata la protezione è limitata al browser e non coinvolge le applicazioni o le attività esterne. Un altro svantaggio frequente risiede nei limiti di velocità e larghezza di banda. Anche le funzioni a disposizione sono un elemento deficitario: spesso i browser con VPN non dispongono di funzionalità avanzate come il supporto P2P, il kill switch o i protocolli di sicurezza avanzati. Da non trascurare è anche la variabile dei costi: alcune versioni premium di questi strumenti arrivano ad avere un prezzo equiparabile a quello di una virtual private network dedicata.

Pro Possibilità di mascherare l’indirizzo

Crittografia del traffico per proteggere i dati sensibili

Blocco del tracciamento di sicurezza

Privacy e sicurezza robuste

Accesso ai contenuti bloccati

Facilità d’utilizzo

Assenza di software aggiuntivi

Propongono spesso versioni gratuite

Compatibilità con altri dispositivi

Navigazione anonima rapida Contro Protezione più debole e limitata al browser

Limiti di dati e velocità

Minor numero di funzionalità avanzate

Copertura geografica limitata

Costi per i piani premium non sempre convenienti

Qual è il browser più sicuro e privato

Riconoscere un browser anonimo sicuro non è un esercizio difficile. Ciò che distingue i browser sicuri sono la capacità di proteggere i dati personali e di garantire una navigazione sicura, proteggendo da minacce come malware e phishing. Crittografia delle comunicazioni (HTTPS), protezione contro i tracker, aggiornamenti frequenti e assenza di raccolta invasiva dei dati personali sono le caratteristiche principali per considerare un browser sicuro. A pesare sulla sicurezza sono anche strumenti come il blocco delle pubblicità e l’adozione di buone pratiche per proteggere la navigazione. Ad esempio, è sempre consigliabile evitare di atterrare su link sospetti, utilizzare password robuste e diversificate e tenere il software aggiornato.

I browser sicuri sono dunque quelli che propongono aggiornamenti frequenti per risolvere le vulnerabilità del sistema, segnalano i siti web pericolosi, consentono di scegliere i permessi accordati ai siti e di disattivare i cookie di tracciamento, oltre a far sì che gli utenti possano monitorare e svuotare la cronologia di navigazione e la cache.

Oltre ai browser con VPN analizzati in precedenza, che lanciano un segnale evidente dell’attenzione rivolta alla privacy, tra i quali si segnalano Mozilla, Chrome e Brave, meritano una menzione Tor Browser e DuckDuckGo Browser: il primo utilizza la rete Tor per rendere anonimo il traffico e proteggere l’identità dell’utente, il secondo è apprezzato per la semplicità d’uso e per il blocco automatico dei tracker.

Metodi e criteri di selezione

Per redigere la classifica dei migliori browser con VPN abbiamo considerato una serie di variabili fondamentali per determinare sicurezza, affidabilità ed efficacia della protezione offerta.

Dati disponibili al mese : i limiti mensili di utilizzo dei dati hanno rappresentato il primo criterio. Molti dei browser con VPN offrono dati illimitati, rivelandosi ideali per il gaming o le sessioni di streaming.

: i limiti mensili di utilizzo dei dati hanno rappresentato il primo criterio. Molti dei browser con VPN offrono dati illimitati, rivelandosi ideali per il gaming o le sessioni di streaming. Server presenti : la presenza di un’ampia rete di server ha costituito un titolo preferenziale nella valutazione dei browser con VPN. A una rete estesa, con più Paesi disponibili, corrisponde una maggiore possibilità di trovare un server vicino. A beneficiarne sono la velocità e la stabilità della connessione, con valori di ping e latenza più bassi.

: la presenza di un’ampia rete di server ha costituito un titolo preferenziale nella valutazione dei browser con VPN. A una rete estesa, con più Paesi disponibili, corrisponde una maggiore possibilità di trovare un server vicino. A beneficiarne sono la velocità e la stabilità della connessione, con valori di ping e latenza più bassi. Politiche privacy : la presenza di una rigorosa politica no-log e di un’informativa sulla privacy trasparente previene incidenti di sicurezza. Un browser con VPN non deve tenere traccia delle sessioni online, proteggere l’esposizione e presentare una crittografia avanzata.

: la presenza di una rigorosa politica no-log e di un’informativa sulla privacy trasparente previene incidenti di sicurezza. Un browser con VPN non deve tenere traccia delle sessioni online, proteggere l’esposizione e presentare una crittografia avanzata. Efficacia nel mascheramento dell’indirizzo IP: nascondere l’indirizzo IP dell’utente serve a preservare la sua identità digitale e la posizione geografica da cui accede. Questo criterio è stato inserito per valutare la capacità di garantire l’anonimato totale nella navigazione dell’utente e nell’accesso ai contenuti con blocchi geografici.

Conclusione

Un browser con VPN è un connubio ideale per chi punta a ottenere privacy online senza dover installare software aggiuntivi. Questa tecnologia integra la navigazione web con una virtual private network, crittografando i dati e mascherando l’IP dell’utente. Sebbene venga protetto solo il traffico generato all’interno del browser, questa soluzione risulta rapida e intuitiva garantendo anonimato e sicurezza, specialmente su reti pubbliche o per accedere a contenuti con restrizioni geografiche.

Tra i browser con VPN più sicuri si distinguono Opera, gratuito e ideale per streaming ma con server limitati; Epic, che elimina i dati alla fine di ogni sessione; Brave, dotato di firewall e protezione a livello di sistema; Mullvad Browser, che combina privacy e una rigorosa politica no-log e Firefox, che abbina velocità e sicurezza avanzata seppur con costi elevati.

In alternativa, estensioni VPN come NordVPN, Surfshark ed ExpressVPN offrono configurazioni flessibili per specifici browser, risultando ideali per esigenze temporanee. Tuttavia, per una protezione totale è consigliabile affidarsi a una VPN dedicata. Un browser con VPN è quindi perfetto per gli utenti che cercano anonimato rapido e protezione base, ma non sostituisce soluzioni più robuste. La scelta dipende dalle necessità personali, considerando che le versioni gratuite offrono un compromesso tra funzionalità e sicurezza. Scegliendo strumenti con aggiornamenti regolari e crittografia avanzata, si garantisce una navigazione più sicura e priva di rischi.

Domande frequenti sui Browser con VPN Come navigare con VPN gratis? Le VPN gratis forniscono un indirizzo IP anonimo e mascherato senza richiedere un abbonamento. La navigazione segue le stesse logiche delle versioni a pagamento, con alcune differenze di base. In genere, una VPN mette a disposizione meno server rispetto alle versioni premium e può limitare la larghezza di banda – ovvero la quantità di dati utilizzabili -, la velocità e la stabilità di connessione. Che browser usare con NordVPN? L’abbonamento a NordVPN dà accesso a tutte le estensioni e app per Windows, macOS, Android, iOS e Linux, proteggendo fino a 10 dispositivi contemporaneamente. I browser su cui utilizzarlo sul computer sono Chrome, Microsoft Edge e Firefox. Google Chrome ha una VPN integrata? Google Chrome non dispone di una VPN integrata, ma consente di installare delle estensioni, gratuite o a pagamento, che attivano una virtual private network nel browser. Qual è il browser più sicuro per Android? La scelta del browser più sicuro dipende dalle preferenze di sicurezza dell’utente e dalle sue necessità in sede di navigazione. Tra i più apprezzati si segnalano Firefox per i suoi sistemi anti-tracciamento e per il blocco dei contenuti dannosi; DuckDuckGo, progettato in modo specifico per la privacy; Chrome, per la modalità di navigazione in incognito; Brave, per il blocco dei tracker.