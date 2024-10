uBlock Origin Lite: add-on rimosso dallo store Firefox

La nota estensione uBlock Origin Lite per Firefox è stata rimossa dallo store degli add-on. Lo sviluppatore Raymond Hill ha deciso di pubblicare gli aggiornamenti solo su GitHub, dopo aver criticato il team di Mozilla che effettua la revisione. Dallo store può essere ancora scaricata la versione completa, ovvero uBlock Origin, che non viene più supportata da Google Chrome.

Scontro tra sviluppatore e Mozilla

In seguito alla segnalazione di un utente, lo sviluppatore ha comunicato che Mozilla ha disattivato tutte le versioni di uBlock Origin Lite, in quanto l’estensione raccoglie e trasmette i dati degli utenti. Questi ultimi non sono stati informati e non esiste un modo per controllare la raccolta dei dati. Il team che si occupa delle revisione afferma anche che l’add-on contiene codice “minimizzato, concatenato o generato dalla macchina“.

Raymond Hill ha dichiarato che quanto scritto da Mozilla è assolutamente falso. L’estensione non raccoglie dati degli utenti e non include codice minimizzato, concatenato o generato dalla macchina. Chiunque abbia una conoscenza base di JavaScript può verificare che i problemi evidenziati da Mozilla non esistono. Tra l’altro sono state rimosse tutte le versioni, ad eccezione della prima di agosto 2023 che usa lo stesso codice.

A fine settembre, il team di Mozilla ha ammesso l’errore e chiesto scusa per le precedenti decisioni sbagliate, ma lo sviluppatore aveva già deciso di rimuovere l’estensione dallo store. Gli utenti possono scaricare uBlock Origin Lite da GitHub.

Rimanendo in tema, Mozilla ha rilasciato Firefox 131. La versione desktop introduce due principali novità. Il browser consente di ricordare temporaneamente i permessi per i siti (verranno rimossi dopo un’ora o alla chiusura della scheda) e mostra l’anteprima della pagina web quando l’utente posiziona il puntatore del mouse sulla scheda in background.