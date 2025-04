Firefox 137 ufficialmente disponibile: ecco le novità

Mozilla ha recentemente rilasciato Firefox 137, l’ultima versione del suo browser open-source, a circa un mese dalla precedente versione 136. Disponibile per il download, questo aggiornamento introduce miglioramenti significativi per gli utenti, nonché strumenti utili per gli sviluppatori e aggiornamenti alla piattaforma web. Tutti cambiamenti che andremo di consueto a sintetizzare di seguito.

Firefox 137: le novità dell’ultima versione

Tra le novità più interessanti di Firefox 137 c’è la funzione che trasforma automaticamente i link presenti nei PDF in collegamenti che è possibile cliccare: si tratta di un piccolo ma comodo accorgimento che semplifica la navigazione, eliminando la necessità di copiare e incollare manualmente gli URL, con un vantaggio pratico per chi lavora spesso con documenti digitali. Un’altra utile novità è il supporto alla riproduzione video in formato HEVC (High Efficiency Video Coding) su Linux, il che permette di migliorare la qualità visiva e rispondendo al tempo stesso a una richiesta fatta da tempo da parte della comunità.

Firefox 137 aggiunge poi anche con una barra degli indirizzi che ora funge pure da calcolatrice: digitando un’espressione matematica, il risultato appare nel menu a tendina e può essere copiato con un clic. Questa funzione, introdotta gradualmente, sarà monitorata per garantirne l’efficacia prima del rilascio completo nelle successive versioni. Altro aspetto degno di nota è la possibilità di firmare PDF direttamente nel browser, senza la necessità di usare strumenti esterni, con la firma salvabile per utilizzi futuri, ottimizzando così i tempi.

Per chi usa il browser su Mac, l’aggiornamento si adegua a macOS Sequoia: il comando per completare gli URL con “.com” diventa “Cmd+Enter”, anche se l’opzione per la disattivazione resta disponibile. Gli sviluppatori potranno beneficiare di un pannello “Inspector Fonts” ora maggiormente arricchito con metadati sui caratteri, nonché della possibilità di modificare le risposte di rete con file locali nel pannello “Network”.

Altre novità di Firefox 137 includono l’API SVG 2 per grafiche vettoriali avanzate e la nuova proprietà “hyphenate-limit-chars” per un controllo migliore sulla sillabazione. La nuova versione è già disponibile direttamente dal sito ufficiale di Mozilla, per tutte le piattaforme supportate.