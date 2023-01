Adware e truffe con app pubblicate sul Play Store

Durante il mese di gennaio sono state scoperte diverse app sul Google Play Store che promettono agli utenti di ricevere un premio. In realtà lo scopo è mostrare inserzioni pubblicitarie, dalle quali i cybercriminali ottengono un profitto. Altre app sono state utilizzare per truffe o raccolta di dati tramite phishing. Gli utenti dovrebbero installare una soluzione di sicurezza che rileva e blocca queste minacce.

App fake sul Google Play Store

Le tre app scoperte da Dr. Web, ovvero Lucky Step – Walking Tracker, WalkingJoy e Lucky Habit: health tracker, sono state scaricate complessivamente oltre 20 milioni di volte e sono ancora sul Google Play Store. Le prime due sono pedometri, mentre la terza consiglia buone abitudini per la salute. Al raggiungimento di determinati obiettivi viene promesso un premio virtuale che può essere convertito in denaro reale o gift card.

Per velocizzare l’operazione è possibile visualizzare numerose inserzioni pubblicitarie, ma gli utenti non riceveranno nulla. In pratica sono app fasulle che servono esclusivamente per incrementare i profitti dell’autore attraverso l’advertising. Dr. Web ha scoperto che le app si collegano allo stesso server remoto, quindi lo sviluppatore è lo stesso. Leggendo alcuni commenti è evidente che si tratta solo di truffe.

Come detto, le tre app sono ancora sul Google Play Store, quindi gli utenti devono assolutamente evitare di scaricarle. È consigliata l’installazione di una soluzione di sicurezza che rileva queste app fake e altre simili che promettono premi inesistenti.

