Aeon RC3 di openSUSE introduce Full Disk Encryption di default

Aeon di openSUSE, precedentemente noto come MicroOS Desktop GNOME, è arrivato alla terza release candidate. Con la release Aeon RC3, è stata abilitata la crittografia completa del disco per impostazione predefinita. Il progetto openSUSE Aeon ha puntato a un supporto completo della crittografia che sia anche in grado di sfruttare le capacità Trusted Platform Module 2.0 (TPM2) dei sistemi moderni. Con l’attuale versione Aeon RC3, questo traguardo è stato raggiunto.

Aeon RC3: le modalità di configurazione della Full Disk Encryption

La Full Disk Encryption di default di openSUSE Aeon RC3 viene configurata automaticamente durante l’installazione. A seconda dell’hardware, Aeon configurerà la crittografia completa del disco in una modalità specifica. La prima è la modalità standard con “avvio misurato”. Si tratta di una verifica avanzata del bootloader, initrd e kernel prima di decifrare automaticamente il sistema. La seconda è la modalità Fallback, senza verifica dei componenti di avvio e che richiede una passphrase all’avvio per decriptare il sistema. RC3 potrebbe essere l’ultima Release Candidate prima del rilascio ufficiale di Aeon. Attualmente, non sono previsti grandi cambiamenti strutturali al core Aeon OS. La differenza principale tra RC3 e la Release ufficiale sarà la scrittura di test openQA per coprire l’installazione e le funzionalità di base di Aeon.

Gli utenti esistenti che desiderano la funzionalità di crittografia RC3 dovranno reinstallare il sistema. Si consiglia di utilizzare una chiavetta USB sufficientemente grande per il backup/ripristino automatico degli utenti e della configurazione esistenti. Considerando che RC3 è ora “Feature Complete“, si prevede che sarà l’ultima RC che richiederà una reinstallazione. Gli utenti che installano RC3 possono aspettarsi aggiornamenti automatici qualsiasi futura versione RC e alla versione ufficiale Aeon. Per scoprire ulteriori dettagli è possibile consultare il changelog completo di Aeon RC3. Ulteriori informazioni su questo supporto di crittografia in Aeon possono anche essere trovate alla pagina openSUSE Wiki.