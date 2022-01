Aerofara Aero 2 Pro: il Mini PC Windows 11 al minimo storico

Se sei alla ricerca di un buon Mini PC, oggi ti riportiamo l’offerta su un Aerofara più tradizionale rispetto all’Aero 3, ma altrettanto valido. Si tratta dell’Aerofara Aero 2 Pro equipaggiato con processore Intel di undicesima generazione aggiornabile a Windows 11, come da tradizione con un rapporto qualità/prezzo incredibile: solo 259 euro grazie ad un doppio sconto su Amazon.

Mini PC Aerofara Aero 2 Pro: caratteristiche tecniche

Uno degli aspetti più interessanti del Mini PC è sicuramente il design, realizzato in lega di alluminio per agevolare la dissipazione del calore. Questo, abbinato ad un ottimo sistema attivo di raffreddamento, consente di mantenere temperature basse e costanti anche a pieno carico. Ad alimentare il tutto ci pensa un Intel Celeron N5105 quad-core con una frequenza massima di ben 2,9GHz. A supportarlo ci sono 8GB di memoria RAM e un SSD da 256GB. Pratico lo slot per schede TF che consente di espandere la memoria in un attimo e con una spesa minima. Si tratta di una configurazione dalle ottime prestazioni per l’utilizzo quotidiano. Che si tratti di studio, intrattenimento o lavoro d’ufficio, l’Aerofara Aero 2 Pro gestisce il tutto in maniera veloce e fluida. Inoltre, la CPU è già inserita nell’elenco di compatibilità Microsoft, il che consente di aggiornare a Windows 11 non appena l’update sarà disponibile.

Buona la connettività che mette a disposizione tutto ciò di cui potresti avere bisogno. Le porte USB sono tre e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità. Le uscite audio/video sono due di cui una HDMI e l’altra VGA, consentendoti di gestire contemporaneamente 2 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Immancabile la porta RJ45 Gigabit LAN, ancora unica soluzione per ottenere la massima velocità e stabilità della rete attraverso la connessione via cavo. Completano la dotazione le connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth. Una macchina decisamente efficace e funzionale, perfetta per chi desidera ridurre al minimo l’ingombro mantenendo un computer affidabile.

Grazie ad uno sconto del 7%, che si somma al coupon di 20 euro attivabile dalla pagina prodotto, puoi acquistare l’Aerofara Aero 2 Pro a soli 259 euro su Amazon per un risparmio di ben 40 euro sul prezzo di listino.