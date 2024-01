AFEELA è l'auto elettrica di Sony e Honda

Sony Honda Mobility ha ufficialmente presentato il prototipo di AFEELA sul palco dell’evento CES 2024 di Las Vegas. È un’auto elettrica che si distingue dalle altre sul mercato per alcune caratteristiche specifiche, in particolare per l’elevato numero di tecnologie avanzate a bordo: dall’apertura automatica delle portiere quando ci si avvicina (da verificare la fattibilità nel mondo reale) alla dotazione della piattaforma Snapdragon Ride di Qualcomm per gestire ogni operazione di computing.

Il prototipo dell’auto elettrica AFEELA a CES 2024

Non sono trapelate informazioni a proposito dell’autonomia, fattore determinante per questi veicoli, ma la capacità della batteria è nota: 91 kWh. Il movimento sarà gestito da due motori da 180 kW (245 CV). Tra sensori e telecamere in grado di rilevare quanto accade nei dintorni a 360 gradi, un sistema per il parcheggio automatico che entra in azione quando il conducente è già sceso e un impiego massivo dell’intelligenza artificiale, l’anima hi-tech è tra i suoi punti di forza.

Molto particolare la modalità scelta per portare la vettura sul palco dell’evento: guidandola dalla distanza con un controller DualSense, lo stesso che molti di noi impugnano sul divano per interagire con i giochi del catalogo PS5. La dimostrazione è nel video qui sotto.

Sony showed off its electric vehicle on stage at #CES2024 by driving it using a PlayStation 5 DualSense controller 🤯 Very cool! #CES #CES24 pic.twitter.com/XsFqfRq0Or — Jesse Cohen (@JesseCohenInv) January 9, 2024

Restando in ambito gaming, grazie alla collaborazione con lo sviluppatore Polyphony Digital, l’auto elettrica potrà essere guidata inizialmente nella sua riproduzione virtuale sui circuiti di Gran Turismo 7. Il veicolo sarà introdotto nel gioco con una patch rilasciata più avanti nel corso dell’anno (non è stata annunciata una tempistica precisa).

In un altro video pubblicato è possibile vedere la componente Media Bar (un display orizzontale posizionato sulla parte frontale della carrozzeria) mostrare pubblicità legate a titoli e contenuti come Fortnite, Spider-Man: Across the Spider-Verse e Horizon Forbidden West.

Quanto si dovrà attendere, invece, per vedere AFEELA sulle strade reali? Il lancio sul mercato non sarà immediato: è stato pianificato per il 2026 con una commercializzazione prevista inizialmente solo in Nord America.