Affare in bundle: Echo Show 8 e Ring Battery Video Doorbell

È un vero e proprio affare per la smart home: ti segnaliamo la promo di Amazon per il bundle che unisce Echo Show 8 e Ring Battery Video Doorbell. Rimarrà online ancora solo per poche ore, fino al termine della Festa delle Offerte Prime stabilita per la mezzanotte. Non lasciarti sfuggire l’occasione e approfitta del forte sconto su un’accoppiata di dispositivi in grado di trasformare e innovare la tua casa.

Echo Show 8 e Ring Battery Video Doorbell, insieme

Lo smart display è uno schermo intelligente HD con audio spaziale, Alexa e accesso alle piattaforme di streaming. Perfetto per essere posizionato in ogni stanza della casa, diventerà un punto di riferimento per ascoltare musica e podcast, ma anche per riprodurre i contenuti in streaming. Il videocitofono intelligente, invece, ti permetterà di comunicare anche da remoto con i visitatori grazie al sistema audio bidirezionale, occupandosi di tenere al sicuro l’abitazione con visione notturna e notifiche immediate al rilevamento dei movimenti. Scopri di più nella scheda del bundle.

Con un forte sconto, il kit che include Echo Show 8 e Ring Battery Video Doorbell può essere tuo al prezzo di soli 119,99 euro. La disponibilità è immediata e se lo ordini subito arriverà a casa tua in pochi giorni con la consegna gratis.

Il bundle è solo una delle migliaia di promozioni in corso su Amazon per la Festa delle Offerte Prime, l’evento autunnale dedicato allo shopping online organizzato dall’e-commerce. Per partecipare e risparmiare sui tuoi acquisti è sufficiente l’abbonamento Prime. Trovi affari in ogni categoria, dall’elettronica all’informatica, fino al gaming, al fai da te, all’abbigliamento e alla cura della persona. Attenzione: l’appuntamento andrà avanti solo fino a mezzanotte.