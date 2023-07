ACEMAGICIAN AD03: a -80€ il Mini PC è un affare

Piccolo ed elegante, ACEMAGICIAN AD03 è il Mini PC adatto a produttività, studio, intrattenimento e navigazione protagonista oggi con un’offerta su Amazon che permette di acquistarlo in forte sconto. Come fare per approfittarne? Non bisogna far altro che attivare il coupon dal valore di 80 euro dedicato, in un click. Nel passarne in rassegna i punti di forza, partiamo dal sistema operativo preinstallato: è Windows 11 Pro aggiornato all’ultima versione e con licenza ufficiale per ricevere subito tutte le novità rilasciate da Microsoft.

Cosa offre ACEMAGICIAN AD03, Mini PC con CPU Intel

Ecco quali sono le più importanti specifiche tecniche integrate: processore Intel Alder Lake Ν95 di dodicesima generazione con chip grafico Intel UHD 1200, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati con possibilità di espansione fino a 2 TB, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless. Il design è quello visibile nelle immagini qui allegate con dimensioni pari a soli 129x137x54,5 millimetri. Altre informazioni sono consultabili nella descrizione completa.

Per quanto riguarda invece le porte di connessione, il Mini PC offre due USB 3.0 e quattro 2.0, una USB-C, due jack audio, uscite video HDMI e DisplayPort per la connessione simultanea a due monitor con supporto alla risoluzione 4K, doppio slot Ethernet. Per saperne di più visitare la scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 199 euro, ACEMAGICIAN AD03 è un affare da non lasciarsi sfuggire. La spesa richiesta crolla infatti al suo minimo storico, grazie al coupon dedicato da attivare in un click proposto oggi da Amazon.

Chiudiamo segnalando che l’e-commerce offre la spedizione gratuita sul Mini PC: effettuando subito l’acquisto si è certi di poterlo ricevere direttamente a casa già all’inizio della prossima settimana. La confezione include l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, il manuale utente e il supporto VESA per chi preferisce montarlo dietro al monitor.

