Che affare questo Mini PC in forte sconto su Amazon

Bello da vedere e potente: ACEMAGICIAN AD03, oggi in forte sconto su Amazon, è un Mini PC adatto a lavoro, studio e intrattenimento nel tempo libero. Tra i suoi punti di forza segnaliamo un design curato nei minimi dettagli, il funzionamento silenzioso e un comparto hardware all’altezza delle aspettative. Se lo acquisti subito entro domani sarà da te.

ACEMAGICIAN AD03: le specifiche del Mini PC e lo sconto

Le specifiche tecniche lo rendono adatto a ogni ambito, anche alla produttività: processore Intel Ν95 di dodicesima generazione con architettura Alder Lake e chip grafico Intel UHD 1200, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 da 512 GB per l’archiviazione dei dati con possibilità di espansione fino a 2 TB, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless. Il tutto è racchiuso in dimensioni molto compatte, solo 129x137x54,5 millimetri. Altre informazioni sono riportate nella scheda del prodotto.

Come riportato nella descrizione completa, ecco le porte di connessione presenti sul case: due USB 3.0 e quattro USB 2.0, una USB-C, due jack audio, uscite video HDMI e DisplayPort per il collegamento simultaneo a due monitor con supporto alla risoluzione 4K, doppio slot Ethernet.

L’offerta di oggi permette di acquistare ACEMAGICIAN AD03, nella configurazione appena descritta, al prezzo finale di soli 209 euro. Non c’è bisogno di attivare coupon: lo sconto di 50 euro è applicato in automatico, è tutto pronto per metterlo nel carrello.

Amazon garantisce la spedizione gratuita e la consegna a domicilio prevista già entro domani. Chi sceglie di effettuare subito l’ordine riceverà il Mini PC direttamente a casa in 24 ore senza spese aggiuntive per il trasporto. Nella confezione sono inclusi un cavo HDMI, il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo, il manuale utente e l’alimentatore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.