AFFARE: Ring Intercom ed Echo Pop, insieme a -42%

Segnaliamo l’ottima offerta a tempo che in questo momento propone il bundle 2-in-1 con Ring Intercom ed Echo Pop a un prezzo stracciato su Amazon. In confronto al migliore sconto recente è stato applicato un ulteriore -42%, per arrivare a un risparmio notevole. Vediamo cosa include.

Ring Intercom ed Echo Pop: forte sconto sul bundle

Il primo dei due dispositivi è quello che rende smart il citofono tradizionale. Semplice da installare (tutto l’occorrente è incluso nella confezione), permette di parlare da remoto, ovunque ci si trovi, con i visitatori, eventualmente aprendo la porta o il cancello con un tap sullo smartphone oppure assegnando una chiave di accesso digitale e temporanea. Dai uno sguardo alla pagina dedicata alla promozione per saperne di più, anche per conoscere i dettagli relativi alla compatibilità.

L’altoparlante intelligente con Alexa non ha bisogno di presentazioni. È il più piccolo e compatto del catalogo, progettato per ambienti come la camera da letto. Trovi tutti i dettagli a proposito di specifiche tecniche e funzionalità supportate nella scheda completa.

Grazie allo sconto del 42% rispetto alla migliore offerta dell’ultimo periodo, in questo momento puoi acquistare il bundle con Ring Intercom ed Echo Pop al prezzo stracciato di soli 66,99 euro. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per trasformare la propria casa in una smart home.

Come già anticipato in apertura, è un’offerta a tempo e potrebbe dunque scadere da un momento all’altro: meglio approfittarne prima del sold out. La spedizione è gratuita gestita da Amazon, così come la vendita, con disponibilità immediata e consegna a domicilio assicurata entro un paio di giorni al massimo.