Affare smart home: Shelly Plus 1 Mini Gen3 a prezzo stracciato

Shelly Plus 1 Mini Gen3 è in offerta su Amazon e lo puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 11,90 euro. Non sappiamo fino a quando rimarrà online la promozione: se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne subito. È l’interruttore relè intelligente apprezzato anche dagli addetti ai lavori.

L’offerta si Amazon per Shelly Plus 1 Mini Gen3

Questo piccolo dispositivo può trasformare la tua casa in una smart home automatizzando gli impianti di illuminazione, ma non solo, anche l’apertura delle porte e dei cancelli, i sistemi di irrigazione e molto altro ancora. Ha in dotazione la connettività Bluetooth e Wi-Fi, può essere installato ovunque e controllato da remoto o attraverso comandi vocali. Integra il processore C38F e un canale da 8 A con supporto per la corrente alternata o continua, un contatto pulito in uscita (privo di tensione) e la compatibilità con gli ecosistemi di Alexa e Google Home. Scopri di più nella pagina dedicata.

Con l’abbonamento Prime hai diritto anche alla consegna gratuita. Se lo ordini adesso, Shelly Plus 1 Mini Gen3 arriverà da te già entro domani. Sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon. Inoltre, acquistandone quattro o più pezzi c’è un ulteriore -5% sulla spesa totale.

Il forte sconto è applicato in automatico (non servono coupon) e in questo momento ti permette di acquistare l’interruttore relè intelligente al prezzo di soli 11,90 euro. Non sei ancora convinto? Dai uno sguardo alle oltre 3.800 recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce che gli hanno assegnato un voto medio pari a 4,6 stelle su 5.