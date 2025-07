AFFARE per il ventilatore e purificatore di Dyson: super sconto

Dyson Purifier Cool Autoreact è protagonista di un’ottima offerta su eBay, perfetta per questo periodo dell’anno. Svolge una doppia funzione: quella di ventilatore per raffrescare la stanza in cui è posizionato e quella di purificatore d’aria per catturare e rimuovere polvere, allergeni e il 99,9% dei virus (fino al 99,95% delle particelle ultrafini fino a 0,1 micron), agendo con filtro HEPA e a carboni attivi oltre a tre sensori coordinati da un algoritmo unico che identifica gli inquinanti in tempo reale.

Dyson Purifier Cool Autoreact è in offerta su eBay

Pesa 4,65 Kg, le dimensioni sono 204 mm di diametro, 1.050 mm di altezza e il cavo in dotazione è lungo 1,8 m. È dunque facile da trasportare ovunque. Ha in dotazione un meccanismo a valvola azionato da un motore monofase senza spazzole, la tecnologia Air Multiplier che diffonde un flusso d’aria a lungo raggio senza bisogno di pale meccaniche e uno schermo LCD che mostra la situazione dell’ambiente. Nella confezione è incluso il telecomando per controllarlo a distanza. Scopri di più nella pagina dedicata.

Fiori, animali domestici, spray e fornelli da cucina, l’aria delle nostre case può nascondere particelle inquinanti invisibili. Questo è il motivo per cui i purificatori Dyson le rilevano automaticamente e le rimuovono.

Per ottenere lo sconto di 240 euro ti basta inserire il codice LUGLIO25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento, come mostrato nell’immagine qui sotto. Una volta applicato, potrai acquistare il ventilatore e purificatore d’aria Dyson Purifier Cool Autoreact al prezzo di soli 359 euro.

Il prodotto è venduto dallo store ufficiale del marchio senza passare da intermediari e spedito immediatamente, con la consegna gratuita assicurata in pochi giorni. Se decidi di ordinarlo adesso arriverà a casa tua entro questa settimana, senza spese aggiuntive.