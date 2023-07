5 TB in tasca con questo Western Digital: sconto 42%

Tra i migliori affari proposti oggi da Amazon c’è quello relativo al disco fisso da 5 TB della linea WD Elements Portable: è in sconto del 42% sul prezzo di listino. Un’ottima occasione, da cogliere al volo, per allungare le mani sull’unità che può rivelarsi l’alleato perfetto per il backup delle informazioni, così da metterle al sicuro creandone una copia di sicurezza.

WD Elements Portable da 5 TB: tanto spazio in forte sconto

Si connette attraverso cavo USB 3.0 (in dotazione) per raggiungere una velocità elevata nel trasferimento dei file, sia in lettura che durante in scrittura, per ridurre al minimo le attese. Ovviamente, è retrocompatibile per i computer e i dispositivi che supportano solo la versione 2.0 dello standard. Le dimensioni sono pari a soli 11×8,2×2,1 centimetri, così da poterlo trasportare ovunque, anche nella custodia del notebook o nello zaino, senza temere per l’integrità dei dati, grazie a un involucro solido progettato per resistere a sollecitazioni e urti accidentali. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Grazie alla promozione in corso sull’e-commerce, il disco fisso da 5 GB della linea Elements Portable di Western Digital è in sconto su Amazon al prezzo finale di soli 104,50 euro invece di 181,00 euro come da listino. Il design è quello mostrato nell’immagine qui sopra, compatto, minimalista ed elegante. Vale infine la pena precisare che la compatibilità è prevista per sistemi operativi Windows e macOS, ma sui computer della mela morsicata necessita di una formattazione al primo utilizzo.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno, senza ulteriori spese. In altre parole, chi sceglie di effettuare subito l’ordine lo riceverà già entro domani, direttamente a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.