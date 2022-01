Affidabilità, compatibilità e confort: Logitech K380 a meno di 30 euro

Quella che ti proponiamo oggi è una delle tastiere Bluetooth più apprezzate di sempre: la Logitech K380, oggi acquistabile su Amazon a soli 30 euro. Si tratta di una delle tastiere più confortevoli e versatili per chi lavora in mobilità o semplicemente desidera una periferica compatta e affidabile.

Tastiera Bluetooth Logitech K380: caratteristiche tecniche

La tastiera si caratterizza per un profilo estremamente sottile e leggero, che ne semplifica il trasporto. I tasti presentano un design concavo dal profilo ribassato per una digitazione estremamente confortevole e, soprattutto, silenziosa. Il layout è completo e rigorosamente in italiano, con tasti di scelta rapida per le funzioni multimediali grazie al tasto funzione. Molto interessante la leggenda dei tasti che include sia il layout Windows che quello Mac, decisamente comodo per passare da un sistema all’altro senza alcuna difficoltà. Questo perché la tastiera è in grado di connettersi a ben 3 dispositivi contemporaneamente, ideale per i professionisti che lavorano su macchine diverse e desiderano switchare rapidamente dall’una all’altra.

La connessione, infatti, avviene tramite modulo Bluetooth, che rende la tastiera compatibile praticamente con qualsiasi dispositivo. La periferica può essere utilizzata su Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS e perfino iOS e Android. Dal punto di vista della versatilità, si tratta senza dubbio di una delle migliori soluzioni attualmente in commercio. L’alimentazione, invece, avviene tramite 2 batterie AAA preinstallate, che forniscono un’autonomia di addirittura 24 mesi. In sostanza, se cerchi una buona tastiera da avere sempre con te e da utilizzare con tutti i tuoi dispositivi, con il vantaggio della qualità e affidabilità di Logitech, la K380 è la soluzione perfetta.

Grazie allo sconto del 36%, la Logitech K380 è acquistabile su Amazon a soli 29,90 euro.