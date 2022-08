Affinity: la migliore alternativa a Photoshop

Tutti pazzi per Affinity Photo: tra le alternative economiche ad Adobe Photoshop, questo interessante software di elaborazione grafica sta letteralmente spopolando tra fotografi e artisti professionisti. Velocità, potenza e precisione: queste le tre caratteristiche preferite, unite ad un alto livello di compatibilità con tutti i sistemi operativi di ultima generazione. Insomma: Affinity Photo è uno strumento da tenere sicuramente d’occhio.

Affinity Photo offre, tra le sue funzionalità: elaborazione RAW, unione HDR, assemblaggio foto panoramiche, focus stacking, elaborazione batch e PSD, modifica immagini a 360°, numero illimitato di livelli, supporto oggetti avanzati e pittura digitale. Naturalmente non mancano tutti gli strumenti base che compongono un buon editor foto, inclusa una vasta gamma di filtri.

Vorresti imparare ad utilizzare al meglio Affinity Photo, ma non sai da dove iniziare? Ti suggeriamo un ottimo corso di introduzione online a cura del fotocompositore esperto Carlos Jimenez Varela. Un percorso in 40 videolezioni, dalla durata complessiva di quasi sei ore, suddiviso a sua volta in 4 “mini” corsi, che trattano altrettanti argomenti. Nel primo, inizierai mettendo a confronto Photoshop e Affinity Photo, esplorando l’interfaccia del software; nel secondo corso ti concentrerai invece sulla realizzazione di semplici fotomontaggi con gli strumenti di base, maschere e livelli.

Proseguirai nel terzo corso con gli strumenti di fotoritocco più avanzati, i pennelli e gli elementi di colorazione. Infine, nel quarto ed ultimo corso, imparerai a conoscere il flusso di lavoro non distruttivo, attraverso i livelli di regolazione. La promessa a fine corso? Saper padroneggiare tutte le funzionalità base di Affinity Photo per realizzare composizione e fotomontaggi dal taglio professionale. Il corso è in spagnolo, ma sottotitolato in italiano. Inoltre, ogni lezione è on-demand e ad accesso illimitato per sempre: ciò significa che potrai vederle in qualsiasi momento, quando vuoi e da qualsiasi dispositivo.

“Introduzione ad Affinity Photo” è in offerta ancora per poche ore sulla piattaforma Domestika, al prezzo scontato di 9,90 euro anziché 59,90: ben l’83% di sconto.

